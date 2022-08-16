Швейцарський виробник шоколаду Lindt вирішив повністю піти з російського ринку — Finance.ua

Швейцарський виробник шоколаду Lindt вирішив повністю піти з російського ринку Вчора 19:44 — Казна та Політика

Швейцарська компанія-виробник шоколаду Lindt & Sprüngli Group вирішила піти з російського ринку.

Про це йдеться у заяві компанії від 16 серпня.

Після оголошення 9 березня 2022 року Lindt & Sprüngli Group вирішила залишити російський ринок. «Ми підтримуватимемо наших співробітників у Росії та діятимемо відповідно до місцевих норм», — заявили в Lindt.

Швейцарська компанія Lindt & Spruengli AG — великий виробник преміального шоколаду. Продукція компанії виробляється на 11 фабриках у Європі та США.

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