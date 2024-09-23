Швейцарський регулятор розслідує останні місяці діяльності Credit Suisse — Finance.ua

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Швейцарський регулятор розслідує останні місяці діяльності Credit Suisse

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Швейцарський регулятор розслідує останні місяці діяльності Credit Suisse
Швейцарський регулятор розслідує останні місяці діяльності Credit Suisse
Швейцарський регулятор фінансових ринків FINMA замовив перевірку того, як Credit Suisse керував подіями, що призвели до його краху в 2023 році, коли банк був придбаний його давнім конкурентом UBS.
Про це повідомляє в неділю швейцарська газета SonntagsZeitung, передає Reuters.
За даними газети, FINMA вивчає 15 місяців, що передували державному злиттю в березні минулого року, для чого, за її словами, було опитано близько десятка нинішніх або колишніх співробітників обох банків.
Проведення аудиту антикризового управління в Credit Suisse FINMA доручила юридичній фірмі Wenger Plattner, яка і проводила інтерв’ю.
Очікується, що парламентський комітет Швейцарії, який розслідував, як влада впоралася з банкрутством Credit Suisse, представить свій звіт пізніше цього року. У квітні швейцарська влада розробила пакет заходів, включаючи більш жорсткі вимоги до капіталу UBS, спрямованих на запобігання повторенню краху Credit Suisse. Очікується, що парламент обговорить ці пропозиції після публікації парламентського звіту.
За матеріалами:
Економічна Правда
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