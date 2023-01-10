Швейцарський національний банк повідомляє про рекордні збитки в розмірі $143 млрд — Finance.ua

Швейцарський національний банк повідомляє про рекордні збитки в розмірі $143 млрд 10.01.2023, 00:28 — Фондовий ринок

Швейцарський національний банк повідомляє про рекордні збитки в розмірі $143 млрд

Швейцарський національний банк оголосив про річні збитки у розмірі 132 мільярди швейцарських франків ($143 млрд) у 2022 році, передає Reuters.

Це найбільший збиток за 115-річну історію банку, оскільки падіння ринків акцій та інструментів із фіксованим доходом вдарило за вартістю його портфеля акцій та облігацій.

Також негативний вплив справило зміцнення швейцарського франка.

Оголошена цифра ознаменувала відкат від прибутку в 26 млрд франків у 2021 році і була набагато більшою, ніж попередній рекордний збиток у 23 млрд франків, зафіксований у 2015 році. Зазначається, що це більше за річний ВВП Марокко.

Наразі банк втратив 131 млрд франків за своїми позиціями в іноземній валюті — понад 800 млрд франків у вигляді акцій та облігацій, куплених ним під час тривалої кампанії щодо ослаблення швейцарського франка.

Як зазначає агентство, світові фондові ринки ослабли, а ціни на облігації впали минулого року, оскільки центральні банки по всьому світу, включаючи ШНБ, підвищили відсоткові ставки для боротьби з інфляцією.

Єдиним позитивним моментом були золоті запаси, які становили 1040 т на кінець 2021 року і виросли на 400 млн франків протягом 2022 року.

Збитки 2022 року означає, що центробанк не здійснюватиме свої звичайні виплати центральному та регіональному уряду Швейцарії. Минулого року виплати Швейцарського національного банку становили 6 млрд франків.

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