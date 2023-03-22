Швейцарія зупиняє виплату бонусів співробітникам Credit Suisse — Finance.ua

Швейцарія зупиняє виплату бонусів співробітникам Credit Suisse Сьогодні 17:22 — Фондовий ринок

Швейцарія зупиняє виплату бонусів співробітникам Credit Suisse

Уряд Швейцарії наказав Credit Suisse тимчасово призупинити виплату премій своїм співробітникам після розробки плану поглинання швейцарського банку № 2 конкуруючим UBS.

Про це інформує АР.

Міністерство фінансів заявляє, що федеральний закон дозволяє уряду встановлювати «заходи, пов’язані з винагородою» у справах, пов’язаних із найбільшими банками Швейцарії.

Швейцарський уряд заявляє, що не планує блокувати преміальні виплати за минулий рік, які були надані, але мають бути виплачені негайно, тому що він не хоче карати співробітників Credit Suisse, які не викликали кризу.

Але влада столиці заявила, що заборонить виплати «відкладених» бонусів — навіть якщо вони вже були надані — за винятком бонусів, які «вже перебувають у процесі виплати».

Наприкінці минулого тижня влада Швейцарії за підтримки центрального банку та фінансових регуляторів намагалися організувати продаж Credit Suisse компанії UBS за 3,25 мільярда доларів.

Відтік депозитів та багаторічні проблеми викликали побоювання, що він може зазнати краху та спровокувати міжнародну фінансову кризу після обвалу двох американських банків.

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