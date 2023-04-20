Швейцарія ввела санкції проти ПВК "Вагнера" — Finance.ua
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Швейцарія ввела санкції проти ПВК "Вагнера"

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Уряд Швейцарії офіційно приєднався до санкцій Європейського союзу, включивши до свого списку обмежень ПВК «Вагнера».
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу уряду Швейцарії.
Крім цього Швейцарія ввела санкції проти російського інформаційного агентства РІА ФАН за поширення проурядової пропаганди і дезінформації. Інформагентство належить засновнику ПВК «Вагнера» Євгену Пригожину.
Крім того, уряд Швейцарії ввів заборону на рекламу телеканалів RT Arabic і Sputnik Arabic, не наклавши обмеження на їхнє мовлення.
«Обидва канали відіграють важливу роль у систематичній міжнародній кампанії російського уряду з маніпулювання ЗМІ та фальсифікації фактів», — ідеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що Федеральна рада країни заявила, що більш ефективно протиставляти неправдиві та шкідливі заяви фактам, а не забороняти їх повністю.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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