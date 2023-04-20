Швейцарія ввела санкції проти ПВК "Вагнера" — Finance.ua

Швейцарія ввела санкції проти ПВК "Вагнера" Сьогодні 20:20 — Фондовий ринок

Уряд Швейцарії офіційно приєднався до санкцій Європейського союзу, включивши до свого списку обмежень ПВК «Вагнера».

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу уряду Швейцарії

Крім цього Швейцарія ввела санкції проти російського інформаційного агентства РІА ФАН за поширення проурядової пропаганди і дезінформації. Інформагентство належить засновнику ПВК «Вагнера» Євгену Пригожину.

Крім того, уряд Швейцарії ввів заборону на рекламу телеканалів RT Arabic і Sputnik Arabic, не наклавши обмеження на їхнє мовлення.

«Обидва канали відіграють важливу роль у систематичній міжнародній кампанії російського уряду з маніпулювання ЗМІ та фальсифікації фактів», — ідеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що Федеральна рада країни заявила, що більш ефективно протиставляти неправдиві та шкідливі заяви фактам, а не забороняти їх повністю.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.