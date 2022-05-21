Швейцарія у 2024 р. розпочне автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки з Україною - Мінфін — Finance.ua
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Швейцарія у 2024 р. розпочне автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки з Україною - Мінфін

Вчора 09:21Казна та Політика
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Федеральна рада Швейцарії підтримала упровадження автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки з Україною та ще 12 країнами-партнерами, перший обмін даними відбудеться у 2024 році, повідомило Міністерство фінансів.
«Набуття чинності заплановане на 2023 рік, а перший обмін даними відбудеться у 2024 році», — зазначив Мінфін на сайті у п’ятницю.
Завдяки цьому Швейцарія допоможе створити рівні умови у всьому світі та ефективно боротися з незаконними фінансовими потоками, пояснило міністерство.
Парламент Швейцарії ще має затвердити розпорядження Федеральної ради. Крім цього, рада ще раз має перевірити держави-партнери на відповідність вимогам стандарту, необхідного для автоматичного обміну інформацією, додав Мінфін.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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