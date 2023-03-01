Швейцарія передала Харківщині навантажувачі JCB — Finance.ua

Швейцарія передала Харківщині навантажувачі JCB Сьогодні 22:00 — Казна та Політика

Швейцарське посольство в Україні разом з ТОВ «Констракшн машинері» передали дві одиниці техніки JCB 3CX у Харківську область.

Про це повідомляє пресслужба компанії CML.

«Це стало можливим завдяки спільним зусиллям відповідальних підприємців та посадовців, які доклали всіх зусиль для того, щоб надати громадам в Харківській області, які постраждали від російської агресії, новітню техніку JCB, що відповідає всім сучасним вимогам», — зауважують у компанії.

Флагман 3СХ відомий своєю високою продуктивністю та надійністю, а його комп’ютерна система керування забезпечує максимальну точність та швидкість роботи.

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