Швейцарія передала Харківщині навантажувачі JCB — Finance.ua
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Швейцарія передала Харківщині навантажувачі JCB

Казна та Політика
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Швейцарське посольство в Україні разом з ТОВ «Констракшн машинері» передали дві одиниці техніки JCB 3CX у Харківську область.
Про це повідомляє пресслужба компанії CML.
«Це стало можливим завдяки спільним зусиллям відповідальних підприємців та посадовців, які доклали всіх зусиль для того, щоб надати громадам в Харківській області, які постраждали від російської агресії, новітню техніку JCB, що відповідає всім сучасним вимогам», — зауважують у компанії.
Флагман 3СХ відомий своєю високою продуктивністю та надійністю, а його комп’ютерна система керування забезпечує максимальну точність та швидкість роботи.
За матеріалами:
agrotimes.ua
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