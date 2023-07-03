Швейцарія надасть $6,1 млн на ремонт і реконструкцію близько 30 шкіл в Україні — Finance.ua

Швейцарія надасть $6,1 млн на ремонт і реконструкцію близько 30 шкіл в Україні
Швейцарія надасть 5,5 млн швейцарських франків ($6,1 млн) на ремонт і реконструкцію близько 30 шкіл в Україні, де навчаються орієнтовно 15 тис. дітей.
Про це йдеться в пресслужбі федеральної ради Швейцарії.
Згідно з повідомленням, гроші призначаються для відновлення близько 30 шкіл у Чернігівській, Одеській і Полтавській областях, які постраждали від бойових дій.
«У планах — облаштування захищених багатофункціональних кімнат, у яких навчання може відбуватися без перерв навіть під час авіанальоту», — повідомили в пресслужбі органу виконавчої влади.
У Швейцарії підкреслили, що очне навчання відповідає базовим потребам учнів, зокрема «сприяє інтеграції переміщених дітей та їхніх родин у громади, що їх приймають».
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«Завдяки додатковому внеску Швейцарії проєкт Decide також повинен мати можливість надавати технічну та педагогічну підтримку для онлайн-освіти для дітей, які були переміщені або живуть у регіонах з великою конкуренцією, де навчання офлайн неможливе. Внесок Швейцарії дає можливість приблизно 15 тис. школярів продовжувати свою освіту в гідний і безпечний спосіб», — наголосили у федеральній раді.
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