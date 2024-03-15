Штучний інтелект спрогнозував зростання криптовалюти Bitcoin — Finance.ua

Штучний інтелект спрогнозував зростання криптовалюти Bitcoin 15.03.2024, 00:24 — Криптовалюта

Штучний інтелект спрогнозував зростання криптовалюти Bitcoin

Аналітики Finbold використали можливості передових платформ штучного інтелекту, щоб знайти відповідь на питання — якою буде ціна Bitcoin у 2024 році.

Згідно з деякими алгоритмами прогнозування цін, BTC продовжить зростати протягом 2024 року і до його кінця, досягнувши колосальних $149 145 в останній день грудня 2024 року. Відповідно, Bitcoin може зрости в ціні на 103,56% у порівнянні з його поточною вартістю.

Це відбудеться за умови, що прогнози, на які спираються на історичні цінові тенденції BTC, технічний аналіз (ТА) і різні моделі графіків, дійсно матеріалізуються.

Водночас GPT-4 запропонував можливу ціну Bitcoin до кінця 2024 року, що знаходиться в діапазоні між песимістичним значенням $72 991 і більш бичачим верхнім орієнтиром на рівні $100 000.

«Хоча конкретні верхні межі не встановлені, враховуючи минулі показники Bitcoin та оптимізм експертів, не буде надуманим припустити, що ціна ВТС може досягти або навіть перевищити $100 000», — наголосила нейромережа.

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Claude 3 Opus, остання модель штучного інтелекту від Anthropic, бачить нижню межу ціни BTC на рівні $90 000, а верхню — $120 000 до кінця 2024 року. Саме Claude 3 Opus назвала 3 найкращих криптовалюти для інвестування у 2024 році. Серед них: Bitcoin, ефіріум та Cardano.

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