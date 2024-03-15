Штучний інтелект спрогнозував зростання криптовалюти Bitcoin — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Штучний інтелект спрогнозував зростання криптовалюти Bitcoin

Криптовалюта
40
Штучний інтелект спрогнозував зростання криптовалюти Bitcoin
Штучний інтелект спрогнозував зростання криптовалюти Bitcoin
Аналітики Finbold використали можливості передових платформ штучного інтелекту, щоб знайти відповідь на питання — якою буде ціна Bitcoin у 2024 році.
Згідно з деякими алгоритмами прогнозування цін, BTC продовжить зростати протягом 2024 року і до його кінця, досягнувши колосальних $149 145 в останній день грудня 2024 року. Відповідно, Bitcoin може зрости в ціні на 103,56% у порівнянні з його поточною вартістю.

Як купити криптовалюту під час війни

Це відбудеться за умови, що прогнози, на які спираються на історичні цінові тенденції BTC, технічний аналіз (ТА) і різні моделі графіків, дійсно матеріалізуються.
Водночас GPT-4 запропонував можливу ціну Bitcoin до кінця 2024 року, що знаходиться в діапазоні між песимістичним значенням $72 991 і більш бичачим верхнім орієнтиром на рівні $100 000.
«Хоча конкретні верхні межі не встановлені, враховуючи минулі показники Bitcoin та оптимізм експертів, не буде надуманим припустити, що ціна ВТС може досягти або навіть перевищити $100 000», — наголосила нейромережа.
Читайте також
Claude 3 Opus, остання модель штучного інтелекту від Anthropic, бачить нижню межу ціни BTC на рівні $90 000, а верхню — $120 000 до кінця 2024 року. Саме Claude 3 Opus назвала 3 найкращих криптовалюти для інвестування у 2024 році. Серед них: Bitcoin, ефіріум та Cardano.
Стежте за актуальним курсом криптовалют на Finance.ua. Переходьте за посиланням, аби завжди бути у курсі!

Курс криптовалют до долара

За матеріалами:
noworries
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.