Аналітики назвали проблеми, що зупинять подальше зростання Bitcoin — Finance.ua

Аналітики назвали проблеми, що зупинять подальше зростання Bitcoin Сьогодні 22:14 — Криптовалюта

Аналітики назвали проблеми, що зупинять подальше зростання Bitcoin

Аналітики Coinbase заявили, що зростання криптовалютного ринку обмежене макроекономічними та технічними факторами. Попри досягнення Bitcoin нового історичного максимуму, ринок зіткнувся з перешкодами, які в короткостроковій перспективі можуть обмежити його подальше зростання.

Примусові закриття шорт позицій, які раніше були основним драйвером зростання ціни біткоїна, вичерпали себе, написал и аналітики криптовалютної біржі Coinbase. Однак, за їхніми словами, спотові Bitcoin-ETF у США, як і раніше, створюють суттєвий попит на біткоїн.

Coinbase у своєму звіті зазначає, що зниження резервів готівки у керуючих фондами, а також перебалансування портфелів наприкінці кварталу можуть обмежити ліквідність на ринку. Ще одним фактором, що обмежує подальше зростання ВТС, може стати згортання програми підтримки банків Федеральною резервною системою США.

11 березня ФРС припинила дію програми кредитування банківських термінових позик (BTFP), яка використовувалася для підтримки регіональних банків країни. Це може призвести до закриття арбітражної спроможності для банків, але також може підвищити вразливість фінансової системи.

У зв’язку з цими факторами Coinbase вважає найбільш ймовірним сценарієм торгівлю Bitcoin у вузькому діапазоні до халвінгу, який має відбутися у квітні.

Bitcoin-ETF від BlackRock залишається лідером із припливу коштів до біржових фондів на флагманську криптовалюту. З моменту запуску на початку січня 2024 року спотового біржового фонду на Bitcoin від IBIT під управлінням BlackRock вартість активів під його управлінням сягнула $13,5 млрд.

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