Штучний інтелект працюватиме викладачем в одному з найпопулярніших університетів світу — Finance.ua

Штучний інтелект працюватиме викладачем в одному з найпопулярніших університетів світу Сьогодні 18:39 — Технології&Авто

Штучний інтелект працюватиме викладачем в одному з найпопулярніших університетів світу

З вересня на популярному курсі з програмування від Гарвардського університету викладатиме чат-бот.

Ініціатори ідеї сподіваються, що штучний інтелект допоможе студентам знаходити помилки в коді, зможе пояснювати незрозумілі фрагменти та надаватиме фідбек за їхніми програмами.

Викладач Девід Малан очікує, що ШІ знизить навантаження на професорський склад, звільнивши час для індивідуального спілкування зі студентами. Слухачі курсу отримають інструменти, які в режимі 24/7 допоможуть навчатися у зручному темпі, розповів Малан студентській газеті університету The Harvard Crimson.

Наразі співробітники курсу з програмування експериментують з моделями GPT 3.5 і GPT 4 від OpenAI, покращуючи власний чат-бот CS50. За словами Малана, CS50 «схожий по духу з GPT», але CS50 зосереджений на «підштовхуванні студентів до знання, а не на прямих відповідях».

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Девід Малан визнав, що на даному етапі ШІ схильний до помилок. «Найбільш якісна оцінка структури студентського коду, як і раніше, вимагає інтенсивної участі людини. Ми сподіваємось за допомогою штучного інтелекту скоротити цей час».

Курс програмування за участю ШІ безкоштовний як для студентів Гарварда, так і для пересічних користувачів. Викладачі інших навчальних закладів матимуть змогу ліцензувати матеріали від CS50 для своїх програм навчання.

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