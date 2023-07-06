Штучний інтелект працюватиме викладачем в одному з найпопулярніших університетів світу — Finance.ua

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Штучний інтелект працюватиме викладачем в одному з найпопулярніших університетів світу

Технології&Авто
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Штучний інтелект працюватиме викладачем в одному з найпопулярніших університетів світу
Штучний інтелект працюватиме викладачем в одному з найпопулярніших університетів світу
З вересня на популярному курсі з програмування від Гарвардського університету викладатиме чат-бот.
Ініціатори ідеї сподіваються, що штучний інтелект допоможе студентам знаходити помилки в коді, зможе пояснювати незрозумілі фрагменти та надаватиме фідбек за їхніми програмами.

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Викладач Девід Малан очікує, що ШІ знизить навантаження на професорський склад, звільнивши час для індивідуального спілкування зі студентами. Слухачі курсу отримають інструменти, які в режимі 24/7 допоможуть навчатися у зручному темпі, розповів Малан студентській газеті університету The Harvard Crimson.
Наразі співробітники курсу з програмування експериментують з моделями GPT 3.5 і GPT 4 від OpenAI, покращуючи власний чат-бот CS50. За словами Малана, CS50 «схожий по духу з GPT», але CS50 зосереджений на «підштовхуванні студентів до знання, а не на прямих відповідях».

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Девід Малан визнав, що на даному етапі ШІ схильний до помилок. «Найбільш якісна оцінка структури студентського коду, як і раніше, вимагає інтенсивної участі людини. Ми сподіваємось за допомогою штучного інтелекту скоротити цей час».
Курс програмування за участю ШІ безкоштовний як для студентів Гарварда, так і для пересічних користувачів. Викладачі інших навчальних закладів матимуть змогу ліцензувати матеріали від CS50 для своїх програм навчання.
За матеріалами:
noworries
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