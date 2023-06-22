Штучний інтелект допоможе створювати дизайн автомобілів Toyota — Finance.ua
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Штучний інтелект допоможе створювати дизайн автомобілів Toyota

Технології&Авто
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Штучний інтелект допоможе створювати дизайн автомобілів Toyota
Штучний інтелект допоможе створювати дизайн автомобілів Toyota
Компанія Toyota почала використовувати штучний інтелект у розробці автомобілів.
Особливий спосіб генеративного штучного інтелекту представив дослідницький інститут Toyota (TRI).
Алгоритм сприймає текстові запити та генерує на їх основі зображення, які можна коригувати, «годуючи» штучний інтелект ескізами та інженерними обмеженнями. Розробка стане підмогою для художників та прискорить створення дизайну, але до складніших завдань машинний розум не підпустять.
Дизайнери можуть формулювати текстовий запит за аналогією з популярними нейромережами. Наприклад, можна запровадити описи зовнішності, такі як «гладкий», «сучасний» і «схожий позашляховик». Також штучний інтелект може враховувати габаритні характеристики, такі як дорожній просвіт та місткість салону, і навіть оптимізувати аеродинаміку, видаючи одразу кілька результатів.
Зі складними інженерними завданнями, які потрібно вирішувати при проектуванні автомобілів, штучний інтелект поки що впоратися не зможе. Однак його «творча сила» цілком здатна надихнути художників та розширити їхні можливості завдяки швидкості генерації варіантів, вірять у Toyota.
За матеріалами:
Телеканал 24
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