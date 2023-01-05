Штрафи, які загрожують власникам «євроблях» — Finance.ua

Штрафи, які загрожують власникам «євроблях» Сьогодні 06:31 — Технології&Авто

В Україні ще залишилося багато нерозмитнених автомобілів, які у передбачений законом строк не вивезено за межі України та не розмитнено. При цьому, працівники поліції активізували роботу в напрямку виявлення фактів керування такими автомобілями. Деякі суди почали навіть позбавляти водіїв таких машин права керування.

Як відомо, за керування автомобілем на іноземній реєстрації, який своєчасно не вивезено за межі України, передбачено штраф 8 500 грн. Штраф виноситься правоохоронцем на місці зупинки (ч.8 ст.121 КУпАП). На перший раз автомобіль не вилучається.

Якщо порушення вчинено цим же водієм повторно протягом року, то штраф складає вже 17 000 грн. Одночасно водій позбавляється права керування строком на 1 рік з вилученням авто чи без такого (ч.9 ст.121 КУпАП).

Керувати автомобілями на іноземній реєстрації, які перебувають в Україні з порушенням митних правил, з юридичної точки зору на даний час доволі небезпечно. Відповідальність у вигляді позбавлення права керування є надто суворою, щоб ризикувати, кажуть експерти.

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