Штрафи до 45 тис. грн: за які порушення можуть покарати українців у Польщі — Finance.ua

Штрафи до 45 тис. грн: за які порушення можуть покарати українців у Польщі Сьогодні 18:15 — Особисті фінанси

Багато людей полюбляють влітку виїхати в ліс та провести свій вільний час, збираючи гриби та різноманітні ягоди. Однак, якщо це зробити в Польщі, то можна натрапити на чималі штрафи, адже там є певні правила, яких потрібно дотримуватися.

Про це повідомляє інформаційний портал «in Poland».

Які штрафи можна отримати за збирання ягід та грибів в лісах Польщі?

Якщо говорити про професійних збирачів, то польська санітарно-епідеміологічна станція просить їх обов’язково приєднатися до спеціального реєстру. Йдеться про осіб, які збирають гриби, ягоди та лікарські трави для подальшої переробки та продажу.

Таким чином порушники, які вестимуть дану діяльність без реєстрації, можуть натрапити на штраф від 1 000 до 5 000 злотих (від 9 338 до 46 691 грн).

Однак, якщо людина просто хоче для себе назбирати трохи ягід, наприклад, малину, суницю або чорницю, то це жодним чином не обмежується, потрібно лише переконатися, що це не заповідна зона. Тому таким відвідувачам лісу ніякі штрафи не загрожуватимуть.

Також в лісах Польщі забороняється використовувати спеціальні пристрої для збирання ягід, в народі їх називають «гребінки», які вичісують кущі. За це збирачі ягід ризикують отримати штраф у розмірі до 250 злотих (до 2 334 гривень). Якщо людина вирішила використати спеціальні збиральні машинки, то за це доведеться заплатити 500 злотих штрафу (4 674 грн).

За які ще порушення можна «влетіти» на штраф в Польщі?

Недогляд за дітьми

Батьки, які залишають дитину віком до 7 років саму вдома, можуть отримати штраф або догану від муніципальної поліції. Отримати штраф можна й за вживання алкогольних напоїв при дітях.

Штраф у розмірі від 50 до 2 000 злотих (від 413 до 16 540 грн) можуть отримати батьки за прогулянку з дитиною по проїжджій частині, велосипедній доріжці чи залізничній колії.

Вигул собак

В Польщі люди зобов’язані надягти на тварин намордника та повідця, якщо порода собаки належить до переліку агресивних. А що стосується заборони на вигул тварин, то такі правила діють в багатьох прибережних містах. За таке порушення хазяїн тварини може сплатити штраф у розмірі до 500 злотих (до 4 132 грн).

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