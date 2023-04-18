Штраф, в'язниця чи фронт: що загрожує чоловікам, які виїхали за кордон незаконно — Finance.ua

Штраф, в'язниця чи фронт: що загрожує чоловікам, які виїхали за кордон незаконно Сьогодні 20:01 — Особисті фінанси

З 24 лютого 2022 року в Україні введено режим воєнного стану, який має певну низку обмежень для громадян. Серед них і заборона на виїзд за кордон для чоловіків, які досягли призовного віку (від 18 до 60 років). Залишити країну може лише певна категорія чоловіків і виключно при наявності підтверджувальних документів.

Проте чимало військовозобовʼязаних намагаються обійти закон та виїхати за межі України без наявних для цього підстав. Хтось вдається до хитрощів, хтось намагається підробити документи або ж користується послабленнями, які держава зробила для волонтерів та певних категорій українців, які працюють заради перемоги.

Доволі часто правоохоронні органи публікують інформацію про розкриття схем незаконного виїзду чоловіків за кордон, а організаторів притягують до кримінальної відповідальності. А що може загрожувати чоловікам, які вже незаконно виїхали за межі держави? Думка експертів у нашому матеріалі.

Чи можливо притягнути до кримінальної відповідальності чоловіків, які вже перебувають за кордоном

Речник прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону розповів, що держава активно працює над процедурою повернення в Україну чоловіків, які незаконно виїхали за її межі, та притягнення їх до відповідальності.

Вже зараз чоловікам, які незаконно покинули межі країни, важко влаштуватись у Європі, зокрема отримати статус тимчасового захисту, адже вони не мають для цього законних підстав.

Також Держприкордонслужба співпрацює з колегами у ЄС та Молдові над вдосконаленням процедури перетину кордону та протидії будь-яким спробам незаконного його перетину.

Що загрожує чоловікам, які незаконно виїхали

Згідно з законодавством України, перетин кордону особою, яка не має на це права, або порушення правил перетину кордону, наприклад, виїзд за підробленими документами класифікується як незаконний перетин кордону. У законодавстві прописана відповідальність за даний вид правопорушення.

Як пише РБК-Україна, за інформацією старшого юриста БФ «Право на захист» Олександра Трегуба: «Для чоловіків, які незаконно виїхали за межі України передбачено кілька видів відповідальності — адміністративна та кримінальна. Обирається покарання в залежності від кожного окремого випадку».

Кримінальна відповідальність для чоловіків, які незаконно виїхали за кордон

Кримінальна відповідальність передбачена за:

підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів. Тобто якщо для перетину кордону чоловіком були використані підроблені документи: паспорт, фіктивні довідки, підробленні висновки ВЛК про визнання непридатним тощо, то винному може загрожувати кримінальна відповідальність — штраф або позбавлення волі;

за пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі. Якщо під час виїзду чоловік намагався підкупити прикордонника, то йому загрожує позбавлення волі. Важливим уточненням є те, що відповідальність настає саме за саму пропозицію дати хабаря і не залежить від того, чи вдалося вам виїхати, чи прикордонник відмовив. Покарання — штраф або позбавленням волі на строк до 4 років;



ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Якщо у суді вдасться довести, що чоловік вчинив незаконний перетин кордону саме з метою ухилення від мобілізації, то його зможуть притягнути до відповідальності за даною статтею. Покарання в такому випадку — ув’язнення на строк від 3 до 5 років.

Адміністративна відповідальність

Адміністративна відповідальність передбачена у випадку спроби незаконного перетину кордону або при незаконному перетині, тобто проходження кордону поза пунктами пропуску (через ліс, ріку тощо), переодягнувшись у жінку із чужим паспортом, в багажнику авто тощо.

За вчинення цього адміністративного правопорушення передбачено штраф у розмірі від 3 400 до 8 500 гривень або адміністративний арешт.

Які покарання за незаконний перетин кордону можуть бути прийняті

З початку повномасштабного вторгнення Верховна Рада активно працює над внесенням актуальних змін у законодавство України. Наразі були запропоновані або розглядаються декілька законопроєктів, які можуть змінити систему покарань за незаконний перетин кордону, зокрема:

• Зареєстрований законопроєкт № 7268, який пропонує внести до Кримінального кодексу України статтю, яка б передбачала кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону військовозобовʼязаним під час дії воєнного стану. Тобто замість адміністративного штрафу винному може загрожувати позбавлення волі строком від 3 до 5 років.

• Законопроєктом № 7265 було запропоновано ввести кримінальну відповідальність за неповернення в Україну після введення воєнного стану. Покарання мало стосуватись військовозобовʼязаних українців, які перетнули кордон на законних засадах, однак після введення воєнного стану не повернулись в Україну. Неповернення в Україну відповідно до законопроєкту каралося б позбавленням волі на строк від 5 до 10 років. Однак даний проєкт був знятий з розгляду у вересні 2022 року.

Яке покарання загрожує чоловікам, які виїхали за кордон за системою «Шлях» і не повернулись? Поки що інформація стосовно притягнення до відповідальності чоловіків, які виїхали на підставі системи «Шлях» і не повернулись в Україну, відсутня. Однак вже зараз можна чітко сказати, що у правоохоронних органів виникають питання до організацій, які внесли такого українця до системи.

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