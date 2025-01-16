Шрафи для водіїв у Франції (та в інших країнах ЄС) — Finance.ua
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Шрафи для водіїв у Франції (та в інших країнах ЄС)

Особисті фінанси
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Шрафи для водіїв у Франції (та в інших країнах ЄС)
Шрафи для водіїв у Франції (та в інших країнах ЄС)
Штрафи для водіїв у Європі варіюються залежно від країни, порушення і навіть від місця, де сталося правопорушення.
Окрім того, штрафи в Європі можуть суттєво відрізнятися не тільки за сумами, а й за системою їх накладання. Так, у багатьох країнах є можливість знижки в разі сплати штрафу протягом певного часу.
Finance.ua розповідає, за що саме можуть оштрафувати водія в Європі. Деталі читайте у статті:

Штрафи для водіїв у країнах Європи: скільки та за що

Особливості ПДР та суми штрафів у Франції:
  • обов’язково використання ременів безпеки усіма дорослими пасажирами;
  • крайній лівий ряд має залишатися вільним для обгону;
  • заборонено їзду в навушниках (навіть з одним);
  • перевищення швидкості — від 68 до 1 500 євро;
  • неправильне паркування — 17 євро;
  • порушення правил обгону, проїзд на червоне світло — 135 євро;
  • невикористання ременів безпеки — від 46 євро;
  • розмова телефоном без гарнітури — від 35 євро;
  • наявність алкоголю в крові до 0,8 проміле — 135 євро, понад 0,8 проміле — 4 500 євро та позбавлення прав до трьох років;
  • відсутність в авто світловідбивного жилета чи сигнального трикутника — 135 євро;
  • відсутність в авто алкотестера — 11 євро;
  • перевищення швидкісного режиму на 40 км/год — водія можуть позбавити водійських прав;
  • використання радар-детектора — до 3 тис. євро.
Які штрафи за перевищення швидкості в інших країнах Європи
Штрафи за порушення в окремих країнах можуть незначною мірою відрізнятись залежно від того, де було здійснене порушення — в місті, чи на автобані. А також на скільки саме водій перевищив швидкість та коли сплатив штраф.
  • Литва та Латвія — від 35 до 46 євро;
  • Люксембург, Австрія, Угорщина — близько 60 євро;
  • Естонія, Словаччина, Словенія — 80−90 євро;
  • Бельгія, Греція — від 110 до 140 євро;
  • Нідерланди, Швейцарія — від 220 до 350 євро;
  • Чехія та Данія — 1 165 євро;
  • Швеція — до 3 260 євро;
  • Норвегія — до 7 460 євро.

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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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