Шрафи для водіїв у Франції (та в інших країнах ЄС) — Finance.ua

Шрафи для водіїв у Франції (та в інших країнах ЄС)
Штрафи для водіїв у Європі варіюються залежно від країни, порушення і навіть від місця, де сталося правопорушення.
Окрім того, штрафи в Європі можуть суттєво відрізнятися не тільки за сумами, а й за системою їх накладання. Так, у багатьох країнах є можливість знижки в разі сплати штрафу протягом певного часу.
Finance.ua розповідає, за що саме можуть оштрафувати водія в Європі. Деталі читайте у статті:
Штрафи для водіїв у країнах Європи: скільки та за що
Особливості ПДР та суми штрафів у Франції:
- обов’язково використання ременів безпеки усіма дорослими пасажирами;
- крайній лівий ряд має залишатися вільним для обгону;
- заборонено їзду в навушниках (навіть з одним);
- перевищення швидкості — від 68 до 1 500 євро;
- неправильне паркування — 17 євро;
- порушення правил обгону, проїзд на червоне світло — 135 євро;
- невикористання ременів безпеки — від 46 євро;
- розмова телефоном без гарнітури — від 35 євро;
- наявність алкоголю в крові до 0,8 проміле — 135 євро, понад 0,8 проміле — 4 500 євро та позбавлення прав до трьох років;
- відсутність в авто світловідбивного жилета чи сигнального трикутника — 135 євро;
- відсутність в авто алкотестера — 11 євро;
- перевищення швидкісного режиму на 40 км/год — водія можуть позбавити водійських прав;
- використання радар-детектора — до 3 тис. євро.
Які штрафи за перевищення швидкості в інших країнах Європи
Штрафи за порушення в окремих країнах можуть незначною мірою відрізнятись залежно від того, де було здійснене порушення — в місті, чи на автобані. А також на скільки саме водій перевищив швидкість та коли сплатив штраф.
- Литва та Латвія — від 35 до 46 євро;
- Люксембург, Австрія, Угорщина — близько 60 євро;
- Естонія, Словаччина, Словенія — 80−90 євро;
- Бельгія, Греція — від 110 до 140 євро;
- Нідерланди, Швейцарія — від 220 до 350 євро;
- Чехія та Данія — 1 165 євро;
- Швеція — до 3 260 євро;
- Норвегія — до 7 460 євро.
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