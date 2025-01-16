Шрафи для водіїв у Франції (та в інших країнах ЄС) — Finance.ua

Шрафи для водіїв у Франції (та в інших країнах ЄС) Сьогодні 18:13 — Особисті фінанси

Шрафи для водіїв у Франції (та в інших країнах ЄС)

Штрафи для водіїв у Європі варіюються залежно від країни, порушення і навіть від місця, де сталося правопорушення.

Окрім того, штрафи в Європі можуть суттєво відрізнятися не тільки за сумами, а й за системою їх накладання. Так, у багатьох країнах є можливість знижки в разі сплати штрафу протягом певного часу.

Finance.ua розповідає, за що саме можуть оштрафувати водія в Європі. Деталі читайте у статті:

Особливості ПДР та суми штрафів у Франції:

обов’язково використання ременів безпеки усіма дорослими пасажирами;

крайній лівий ряд має залишатися вільним для обгону;

заборонено їзду в навушниках (навіть з одним);

перевищення швидкості — від 68 до 1 500 євро;

неправильне паркування — 17 євро;

порушення правил обгону, проїзд на червоне світло — 135 євро;

невикористання ременів безпеки — від 46 євро;

розмова телефоном без гарнітури — від 35 євро;

наявність алкоголю в крові до 0,8 проміле — 135 євро, понад 0,8 проміле — 4 500 євро та позбавлення прав до трьох років;

відсутність в авто світловідбивного жилета чи сигнального трикутника — 135 євро;

відсутність в авто алкотестера — 11 євро;

перевищення швидкісного режиму на 40 км/год — водія можуть позбавити водійських прав;

використання радар-детектора — до 3 тис. євро.

Які штрафи за перевищення швидкості в інших країнах Європи

Штрафи за порушення в окремих країнах можуть незначною мірою відрізнятись залежно від того, де було здійснене порушення — в місті, чи на автобані. А також на скільки саме водій перевищив швидкість та коли сплатив штраф.

Литва та Латвія — від 35 до 46 євро;

Люксембург, Австрія, Угорщина — близько 60 євро;

Естонія, Словаччина, Словенія — 80−90 євро;

Бельгія, Греція — від 110 до 140 євро;

Нідерланди, Швейцарія — від 220 до 350 євро;

Чехія та Данія — 1 165 євро;

Швеція — до 3 260 євро;

Норвегія — до 7 460 євро.

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