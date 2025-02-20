Шольц зробив заяву про вступ України до ЄС і спростував думку Трампа — Finance.ua

Шольц зробив заяву про вступ України до ЄС і спростував думку Трампа Сьогодні 14:12

Україна не повинна зустрічати перешкод на шляху до ЄС. Думка президента США Дональда Трампа про те, що Україна винна у війні, не відповідає дійсності.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє Reuters

На запитання, чи поділяє він точку зору президента США Дональда Трампа, яка збігається з точкою зору володимира путіна, про те, що Україна винна у війні, Шольц сказав в інтерв’ю ARD: «Це не так. Ми в Європі наполягаємо на цьому».

З цієї причини, сказав він, ЄС зберігає двері відкритими для України як потенційного члена, додавши: «Україна не повинна зустрічати перешкод у своєму рішенні стати демократичною, суверенною країною на шляху до Європи».

Шольц заявив, що в разі майбутнього мирного врегулювання Україна повинна мати сильну армію, «за яку ми в Європі і наші міжнародні та трансатлантичні партнери поділяємо відповідальність».

Європа намагається знайти відповідь на політику Трампа щодо війни після того, як американо-російські переговори на високому рівні відсунули на другий план Україну та її європейських прихильників, що спричинило побоювання, що лідер США може піти на поступки москві, щоб покласти край війні.

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