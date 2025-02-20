Шольц зробив заяву про вступ України до ЄС і спростував думку Трампа — Finance.ua
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Шольц зробив заяву про вступ України до ЄС і спростував думку Трампа

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Україна не повинна зустрічати перешкод на шляху до ЄС. Думка президента США Дональда Трампа про те, що Україна винна у війні, не відповідає дійсності.
Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє Reuters.
На запитання, чи поділяє він точку зору президента США Дональда Трампа, яка збігається з точкою зору володимира путіна, про те, що Україна винна у війні, Шольц сказав в інтерв’ю ARD: «Це не так. Ми в Європі наполягаємо на цьому».
З цієї причини, сказав він, ЄС зберігає двері відкритими для України як потенційного члена, додавши: «Україна не повинна зустрічати перешкод у своєму рішенні стати демократичною, суверенною країною на шляху до Європи».
Шольц заявив, що в разі майбутнього мирного врегулювання Україна повинна мати сильну армію, «за яку ми в Європі і наші міжнародні та трансатлантичні партнери поділяємо відповідальність».
Європа намагається знайти відповідь на політику Трампа щодо війни після того, як американо-російські переговори на високому рівні відсунули на другий план Україну та її європейських прихильників, що спричинило побоювання, що лідер США може піти на поступки москві, щоб покласти край війні.
За матеріалами:
РБК-Україна
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