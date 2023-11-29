Шмигаль хоче створити в Україні воєнну економіку — FT Вчора 11:47 — Казна та Політика

Шмигаль хоче створити в Україні воєнну економіку — FT

Україні необхідно у перспективі створити воєнну економіку, за прикладом Ізраїля.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю Financial Times

За його словами, Україна має зосередити свою економіку на розвитку оборони та технологій. Прикладом для цього має слугувати Ізраїль.

Окрім цього прем'єр вважає, що Україна може бути «енергетичним хабом» для Європи, адже має запаси природного газу. Також Україна зменшить свою залежність від вразливих портів Чорного моря для експорту зерна.

Україна може посилити свій технологічний сектор, як це було зроблено для виробництва дронів. Що стосується занепокоєння ЄС щодо корупції в непрозорому державному секторі, Шмигаль запевнив, що ці питання вирішуються.

Довідка Finance.ua:

МВФ підвищив прогноз зростання реального ВВП України на 2023 рік до 4,5% (з попереднього діапазону 1−3%). 2024 року зростання знизиться до 3−4%;

НБУ у жовтні покращив прогноз зростання реального ВВП України на 2023 рік з 2,9 до 4,9%. Реальний ВВП зросте у 2024 році на 3,6% (попередній прогноз — 3,5%);

Кабмін очікує на швидше відновлення реального ВВП у 2023 році - до 5% порівняно з 2,8% у попередньому прогнозі. Прогноз зростання реального ВВП на 2024 рік був знижений до 4,6% у другому читанні держбюджету порівняно з 5,0% на перше читання.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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