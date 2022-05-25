Шмигаль анонсував будівництво залізничної євроколії в Україні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Шмигаль анонсував будівництво залізничної євроколії в Україні

Вчора 17:03Казна та Політика
1461
Шмигаль анонсував будівництво залізничної євроколії в УкраїніШмигаль анонсував будівництво залізничної євроколії в Україні
Аби з’єднати українську залізницю з європейською, Україна розпочне етапне будівництво європейської колії.
Про це повідомив під час засідання Уряду Денис Шмигаль, прем’єр-міністр України.
За його словами, спочатку це буде сполучення великих вузлів і великих міст, а далі поступове розширення по всій країні.
Ідея будівництва євроколії між українськими містами почала активно просуватися з 2017 року. В березні 2021 року повідомлялося про спільні плани України та Південної Кореї на цьому напрямку.
Читайте також
Нагадаємо, що на Укрзалізниці використовується колія шириною 1520 мм. Більшість країн Європейського Союзу мають колії 1435 мм. Через це існують суттєві обмеження з перетину державного кордону залізничним транспортом.
Це унеможливлює збільшення вантажообігу між Україною та ЄС в умовах блокади Росією морських портів України.
Місце для вашої реклами
Також за словами Шмигаля, Україна активізувала відкриття і нових пунктів пропуску. Найближчим часом буде відкрито два таких пункти на західному кордоні.
«Перед Мінінфраструктури, Держприкордонслужбою та митницею стоїть завдання у найближчі півроку створити пункти пропуску там, де вже є підведені автомобільні дороги, або там, де можна оперативно такі дороги підвести», — сказав Денис Шмигаль.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: НВ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.