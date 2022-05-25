Шмигаль анонсував будівництво залізничної євроколії в Україні — Finance.ua

Шмигаль анонсував будівництво залізничної євроколії в Україні

Вчора 17:03 — Казна та Політика

Шмигаль анонсував будівництво залізничної євроколії в Україні

Аби з’єднати українську залізницю з європейською, Україна розпочне етапне будівництво європейської колії.

Про це повідомив під час засідання Уряду Денис Шмигаль, прем’єр-міністр України.

За його словами, спочатку це буде сполучення великих вузлів і великих міст, а далі поступове розширення по всій країні.

Ідея будівництва євроколії між українськими містами почала активно просуватися з 2017 року. В березні 2021 року повідомлялося про спільні плани України та Південної Кореї на цьому напрямку.

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Нагадаємо, що на Укрзалізниці використовується колія шириною 1520 мм. Більшість країн Європейського Союзу мають колії 1435 мм. Через це існують суттєві обмеження з перетину державного кордону залізничним транспортом.

Це унеможливлює збільшення вантажообігу між Україною та ЄС в умовах блокади Росією морських портів України.

Також за словами Шмигаля, Україна активізувала відкриття і нових пунктів пропуску. Найближчим часом буде відкрито два таких пункти на західному кордоні.

«Перед Мінінфраструктури, Держприкордонслужбою та митницею стоїть завдання у найближчі півроку створити пункти пропуску там, де вже є підведені автомобільні дороги, або там, де можна оперативно такі дороги підвести», — сказав Денис Шмигаль.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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