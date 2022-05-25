Шмигаль анонсував будівництво залізничної євроколії в Україні — Finance.ua

Нагадаємо, що на Укрзалізниці використовується колія шириною 1520 мм. Більшість країн Європейського Союзу мають колії 1435 мм. Через це існують суттєві обмеження з перетину державного кордону залізничним транспортом.
Це унеможливлює збільшення вантажообігу між Україною та ЄС в умовах блокади Росією морських портів України.
Також за словами Шмигаля, Україна активізувала відкриття і нових пунктів пропуску. Найближчим часом буде відкрито два таких пункти на західному кордоні.
«Перед Мінінфраструктури, Держприкордонслужбою та митницею стоїть завдання у найближчі півроку створити пункти пропуску там, де вже є підведені автомобільні дороги, або там, де можна оперативно такі дороги підвести», — сказав Денис Шмигаль.