Шкільний атестат з настпуного року можна буде отримати в "Дії" — Finance.ua

Шкільний атестат з настпуного року можна буде отримати в "Дії"

Вчора 08:32 — Особисті фінанси

Шкільний атестат з настпуного року можна буде отримати в "Дії"

У наступному навчальному році випускники зможуть отримати свідоцтва про повну загальну середню освіту в електронному вигляді в «Дії».

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

Він наголосив, що цьогоріч усі випускники отримають свідоцтва про повну загальну середню освіту.

«Всі наші діти прикріплені до своїх шкіл, і якщо вони виїхали в інший регіон чи навіть за кордон і не можуть зв’язатися зі своїм закладом освіти, то вони можуть долучитися до будь-якої дистанційної школи, і ця школа буде замовляти для них свідоцтво. Тобто всі діти в будь-якому разі мають отримати свідоцтво. Цим займається заклад освіти, це робить його керівництво, тому проблем з цим бути не повинно», — сказав Бабак.

Також він додав, що вже у наступному році можна буде оформити документи про освіту в електронному вигляді.

«Ми хотіли запустити електронний атестат в „Дії“, але зараз фізично не встигаємо цього зробити, бо одночасно треба робити зміни по державних реєстрах і у законодавстві, щоб отримати доступи до реєстрів. Але наступного року, я думаю, ми зробимо, щоб документ про освіту був в електронному вигляді в „Дії“», — сказав нардеп.

Варто зазначити, що у Київській області цьогоріч навчальний рік у школах завершиться в період з 27 травня по 17 липня. Також випускників 4, 9 та 11 класів звільнено від державної підсумкової атестації.

Абітурієнти для вступу у заклади вищої освіти замість ЗНО складатимуть Національний мультипредметний тест, який проходитиме у формі комп’ютерного тестування.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.