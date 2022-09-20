​Шість суден із продовольством вирушили з України до Іспанії, Італії, Туреччини та Китаю — Finance.ua

​Шість суден із продовольством вирушили з України до Іспанії, Італії, Туреччини та Китаю Вчора 14:29

З українських портів вийшли шість суден із продовольством, отримавши дозвіл на це від спільного координаційного центру (СКЦ), пише ukragroconsult.com.

«СКЦ повідомляє, що шість суден залишили українські порти, вони перевозять загалом 212 580 т зерна та інших продуктів харчування у рамках чорноморської „зернової ініціативи“», — йдеться в повідомленні.

В ООН уточнили, що судна Arcturus (69 080 т пшениці) і Gulmar (16 300 т пшениці, 17 350 т кукурудзи та 8350 т ячменю) прямують до Іспанії. Суховантажі Akson Sara (30 700 т кукурудзи) та Fulmar S (4400 т соняшникового шроту та 3400 т ріпакового шроту) вирушили до Італії.

Крім цього, судно Tomahawk перевозить до Китаю 60 000 т соняшникового шроту, а судно Esence доставить 3000 т пшениці до Туреччини.

«Станом на 19 вересня загальний тоннаж зерна та інших продуктів харчування, експортованих із трьох українських портів, становить 3 886 995 т. Загалом на сьогодні було дозволено рух 365 суден: 196 — на прибуття в українські порти та 169 — на вихід із них», — зазначили в ООН.

Нагадаємо, 22 липня в Стамбулі за участі ООН, України, Туреччини та росії відбулося підписання двох документів щодо створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів — «Чорноморськ», «Одеса» та «Південний».

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