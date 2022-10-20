Шість суден доставлять кукурудзу та горох з України до Туреччини, КНР, Великої Британії, Лівану та Нідерландів — Finance.ua

Шість суден доставлять кукурудзу та горох з України до Туреччини, КНР, Великої Британії, Лівану та Нідерландів Вчора 19:45 — Аграрний ринок

Шість суден із 86 000 тонн продовольства на борту залишили в середу українські порти, отримавши дозвіл від спільного координаційного центру (СКЦ).

Про це повідомляє СКЦ.

«19 жовтня українські порти залишили шість суден, вони перевозять загалом 85 800 тонн зерна та іншої продукції АПК у межах чорноморської зернової ініціативи», — йдеться в повідомленні СКЦ.

Суховантаж Calvina (33 000 тонн кукурудзи) попрямував до Роттердаму, Almirante Storni перевезе до Китаю 21 000 тонн соняшникового шроту, суховантаж Daytona H — 10 700 тонн кукурудзи до Лівану, а Densa Defne — 6600 тонн соняшникової олії до Великої Британії. Ще два судна — Kubrosli Y (11 000 тонн гороху) і Kemal Kuru (3 000 тонн насіння соняшника) — вирушили до Туреччини.

«Станом на 19 жовтня загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованих із трьох українських портів, становить 7 946 165 тонн. Загалом наразі було дозволено рух 730 суден — 370 на прибуття до українських портів та 360 на вихід із них», — зазначається у повідомленні.

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