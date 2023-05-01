Шість шкідливих карʼєрних звичок, через які вам можуть відмовити в роботі — Finance.ua

Шість шкідливих карʼєрних звичок, через які вам можуть відмовити в роботі Сьогодні 13:10 — Особисті фінанси

Шість шкідливих карʼєрних звичок, через які вам можуть відмовити в роботі

У ідеального кандидата та справжнього професіонала гарним має бути все: від досягнень до повсякденних звичок. Цілісний образ може порушити будь-яка поведінка, змусити роботодавця задуматися, як такий працівник буде взаємодіяти з колегами, чи захочуть з ним спілкуватися клієнти, чи не зіпсує він репутацію всієї компанії. Експерти порталу robota.ua зібрали шкідливі звички, які можуть залишити вас без роботи, або принаймні змусять роботодавця ще раз проаналізувати, чи маєте ви перевагу над іншими кандидатами.

Запізнення

У кожного є такий друг, який на будь-яку зустріч прийде останнім, який після пробудження вже запізнюється і це перетворюється на його стиль життя. Можливо, цей опис, навпаки, саме про вас. Проте пунктуальним людям важко зрозуміти постійних «спізнювальників», особливо, що стосується робочих питань.

Керівники у компаніях цінують свій час, і не хочуть чекати кандидата на співбесіду чи працівника на зустріч. Також невміння правильно спланувати час говорить про вашу неорганізованість та ставить під сумнів професійність.

Перше правило — з усіх сил намагатися прийти на співбесіду вчасно.

Звісно, гарною звичкою стане відмова від запізнень вже на роботу.

Невміння відмовляти

Якщо ви вважаєте, що для гарного результату потрібно погоджуватися з усім, що каже керівник, то помиляєтеся. Під час співбесіди роботодавець може ставити питання не лише для того, щоб впевнитися, що ви погоджуєтеся на всі умови, які передбачає вакантна посада. Але й, зокрема, для того, щоб зрозуміти, чи маєте ви власну думку та цінності, через які нізащо не готові переступити.

Тому коли роботодавець запитує, до прикладу: «Чи готові ви до перепрацювань?», відповідайте щиро. Ваша відповідь може звучати так: «Я готовий працювати понаднормово у період високої завантаженості. Проте для мене не підходить робота з постійними затримками в офісі. Також цікавить чи передбачає якісь бонуси понаднормова робота?».

Надмірна емоційність

Справжній профі повинен бути стриманим, а всі його рішення — виваженими. Тому коли ви на співбесіді надмірно нервуєте, то вже насторожуєте роботодавця. А якщо ще реагуєте на якісь коментарі агресивно, чи навпаки — сльозами, то вашій кандидатурі можуть поставити мінус.

Ви повинні залишатися стриманим у будь-якій ситуації, адже саме це звичка справжнього професіонала.

Не забувайте, що ви можете потрапити і на стресове інтервʼю, де вас цілеспрямовано намагатимуться спровокувати на гнівні прояви, щоб перевірити, чи здатні ви мислити раціонально у різних ситуаціях.

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Нецензурна лексика та лайка

Про представників деяких професій та їх послуговування міцним слівцем у повсякденній робочій діяльності ходять анекдоти. Проте це не привід показувати вашу пристрасть до нецензурної лексики прямо з дверей. На співбесіді ви повинні спілкуватися діловою мовою, бути ввічливими та підкреслювати свою професійність. А от використання лайки під час першої зустрічі з роботодавцем поставить під сумнів вашу адекватність.

Безвідповідальність

Ця звичка узагальнює в собі забудькуватість, байдужість, перекладання справ на чужі плечі тощо. Якщо ви спочатку домовляєтеся про співбесіду чи зідзвон, а потім про це забуваєте, якщо можете дозволити собі не виконати тестове завдання або вимагати продовжити дедлайн, вас можуть розцінити як непрофесіонала. Потенційний керівник одразу уявить, як ви в ролі працівника забуваєте про важливу робочу задачу, не виконуєте свої обовʼязки та намагаєтеся «викрутитися», коли діло доходить до підбиття підсумків.

Брехня

Звичка постійно прикрашати реальність може зіграти з вами злий жарт під час працевлаштування. Якщо ви прибрехали про посади, які раніше займали, або ж про навички, якими володієте, то ви, звісно, можете отримати роботу, проте в майбутньому ваш обман розкриється і це буде удар по подальшій карʼєрі. Тож навіть якщо розумієте, що десь недотягуєте до вимог вакансії, краще не брехати, а щиро вказати на прогалини у своєму досвіді, але зазначити, чим ви можете їх компенсувати.

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