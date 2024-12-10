ШІ-чатбот Маска став доступний усім охочим — Finance.ua

ШІ-чатбот Маска став доступний усім охочим 10.12.2024, 01:23 — Технології&Авто

ШІ-чатбот Маска став доступний усім охочим

Соціальна мережа X (екс-Twitter) відкрила безкоштовний доступ до фірмового чат-бота Grok AI для всіх користувачів. Раніше ШІ був доступний тільки Premium-підписникам за ціною $8 на місяць.

Про це повідомляє TechCrunch.

У безкоштовній версії діє обмеження — дозволено надсилати не більше 10 запитів кожні дві години. Чат-бот видає відповіді на текстові запити трохи швидше, ніж ChatGPT 4o, уміє генерувати картинки високої якості і працювати з кодом.

Ще одна важлива особливість Grok AI — він має доступ у реальному часі до всієї бази постів соціальної мережі, на відміну від мовної моделі ChatGPT, що базується на даних до жовтня 2023 року. Маск каже, що Grok полюбляє сарказм і був створений, щоб мати «трохи гумору» у своїх відповідях.

Отримати доступ до Grok AI можна з інтерфейсу X. Вкладка з ботом розташована в лівому блоці під повідомленнями. Розгортання безкоштовної версії чат-бота відбувається поступово і може зайняти кілька тижнів.

Зазначимо, що Ілон Маск стояв біля самих витоків OpenAi, компанії, що створила ChatGPT, ставши співзасновником ще в далекому 2015 році. Але 2018 року він був змушений покинути раду директорів через конфлікт інтересів. Попри те, що бізнесмен неодноразово заявляв про небезпеки, які несе штучний інтелект, це не завадило йому вступити в перегони ШІ-ботів.

Нагадаємо, днями OpenAI випустила найпотужнішу і найдорожчу версію ChatGPT. Вона працює повільніше, ніж інші моделі, зате видає надійніші, точніші та вичерпніші відповіді, а також вміє «міркувати».

Далі OpenAI має намір запустити ChatGPT-5, яка обіцяє зробити революцію у сфері штучного інтелекту. Йдеться про концепцію штучного загального інтелекту (AGI). Це означає, що ШІ зможе вивчити будь-яке завдання, які людина зможе придумати. Це зробить його таким, що не відрізнятиметься від людини.

УНІАН За матеріалами:

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