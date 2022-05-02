Що зміниться для українців з 1 травня (інфографіка) — Finance.ua

Що зміниться для українців з 1 травня (інфографіка)

Сьогодні 13:01 — Особисті фінанси

З 1 травня українців чекають деякі зміни. Так, частина переселенців перестане отримувати виплати як внутрішньо переміщені особи. Раніше Кабінет Міністрів змінив з травня 2022 року порядок підтримки окремих категорій населення, яке постраждало у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України.

Виплати ВПО. За березень та квітень допомога в 2000 та 3000 гривень надається всім внутрішньо переміщеним особам з регіонів, які постраждали від війни. Тепер отримуватимуть ці виплати лише ті, хто не може повернутись додому або у кого пошкоджено майно. Зокрема, якщо кияни досі живуть у Львові, але їхнє майно не пошкоджене, Київ не оточений та не блокований, то виплату таким людям буде припинено.

Робота банків та СЕП під час травневих свят. Як повідомив НБУ,1 травня, що припадає на неділю, не переноситься. Відповідно понеділок 2 травня 2022 року є робочим днем, зокрема для банківської системи. Міжбанківські перекази через систему СЕП здійснюватимуться із 30 квітня до 2 травня 2022 року включно датою банківського дня 2 травня 2022 року. 9 травня, що припадає на понеділок, є звичайним робочим днем, зокрема для банківської системи. Міжбанківські перекази через систему СЕП здійснюватимуться із 7 до 9 травня 2022 року включно датою банківського дня 9 травня 2022 року.

Валютні обмеження. За За повідомленням НБУ, 4 травня 2022 року скорочуються ліміти відкритої довгої та короткої валютної позиції банків із 15% до 5% від їхнього регулятивного капіталу.

ПриватБанк. Державний ПриватБанк із 1 травня 2022 року закриває свою бонусну програму Бонус+. Як Державний ПриватБанк із 1 травня 2022 року закриває своюЯк зазначили в банку, до кінця квітня клієнти можуть використати накопичені бонуси на віртуальних рахунках Бонус+ для підтримки армії та відновлення країни або використати накопичені бонуси у мережі магазинів-партнерів Бонус+.

Укрпошта. Також нагадаємо, Укрпошта з 3 травня Також нагадаємо, Укрпошта з 3 травня відновлює роботу в Бучанському, Іванківському, Бородянському, Вишгородському та Макарівському районах.

$1000 українцям на підтримку своїх брендів. У межах проєкту 100 українських крафтових виробників, які готові залишатися в країні та шукають шлях для продовження діяльності, зможуть отримати по $1000 на підтримку своїх брендів. Нагадаємо, подача заявок на участь у проєкті стартує 27 квітня 2022 року на платформі UAmadesupport.com і триватиме У межах проєкту 100 українських крафтових виробників, які готові залишатися в країні та шукають шлях для продовження діяльності, зможуть отримати по $1000 на підтримку своїх брендів. Нагадаємо, подача заявок на участь у проєкті стартує 27 квітня 2022 року на платформі UAmadesupport.com і триватиме до 10 травня.

поїзд № 23/24 відправлятиметься з Києва о 22:49 та прибуватиме до Хелма об 11:30.;

у зворотному напрямку поїзд відправлятиметься з 2 травня о 16:05 та прибуватиме до Києва о 07:29.

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