Деяким українцям роздадуть по 1000 доларів: хто може отримати — Finance.ua

Деяким українцям роздадуть по 1000 доларів: хто може отримати

Вчора 09:00 — Особисті фінанси

Згідно з опитуванням Європейської бізнес-асоціації, лише 17% компаній на сьогодні працюють у повному обсязі, а близько 30% зовсім не працюють. За оцінкою Національного банку, війна коштує економіці України 50% «невиробленого» ВВП, не враховуючи втрат від руйнувань.

Багатьом підприємствам малого бізнесу потрібно перезапустити процеси та відновити обсяги виробництва. Тим, кому вдалося зберегти виробництво, необхідно допомогти масштабуватися та вийти на міжнародні ринки.

Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України», АТ «Укрпошта» та ГО TECHBUREAU запускають ініціативу Made in UA Support Project

Про це повідомили в Мінсоцполітики.

У межах проєкту 100 українських крафтових виробників, які готові залишатися в країні та шукають шлях для продовження діяльності, зможуть отримати по $1000 на підтримку своїх брендів.

Ініціатива відбувається за підтримки Національного проєкту з розвитку підприємництва та експорту Дія.Бізнес.

«В Україні було створено багато брендів міжнародного рівня. З 2018 року ми реалізуємо програму, яка допомагає у формуванні кращого середовища для діяльності бізнесу та підтримує інноваційні галузі й підприємства, а також сприяє розвитку експорту та торгівлі. З початком війни переважна більшість підприємств опинилась у надзвичайно скрутному становищі. Тому ми разом із нашими партнерами вирішили підтримати проєкт Made in UA Support Project, який сприятиме розвитку потужної і відкритої української економіки шляхом підтримки малих підприємств», — говорить Олеся Залуська, заступниця керівника Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України».

Подача заявок на участь у проєкті стартує 27 квітня 2022 року на платформі UAmadesupport.com і триватиме до 10 травня.

Брати участь у Made in UA Support Project можуть:

Крафтові виробники фізичних товарів — декор для дому, одяг, меблі, іграшки тощо.

Українські юридичні особи: ФОП 2, 3 групи або ТОВ.

Підприємства, виробництво яких розташоване та залишиться в Україні.

Відбір буде здійснюватися таким чином:

Подання заявок — з 27 квітня до 10 травня.

Упродовж 2 тижнів, до 24 травня, ініціатори проєкту внутрішнім голосуванням оберуть 100 компаній, які отримають допомогу.

Обрані компанії отримають інструкцію для отримання фінансової допомоги.

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