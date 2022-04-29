«Укрпошта» відновлює роботу відділень у Бучі, Бородянці, Макарівському, Бучанському, Вишгородському районах — Finance.ua
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«Укрпошта» відновлює роботу відділень у Бучі, Бородянці, Макарівському, Бучанському, Вишгородському районах

Вчора 15:33Фондовий ринок
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Акціонерне товариство «Укрпошта» відновлює роботу стаціонарних відділень у Бучі, Бородянці, Макарівському, Бучанському, Вишгородському районах Київської області.
Про це йдеться у повідомленні компанії.
«Укрпошта» у Київській області надає всі необхідні мешканцям послуги у пересувних та стаціонарних відділеннях. Компанія за тиждень з моменту звільнення населених пунктів Київської області почала відновлювати роботу. А 29 квітня до переліку відновлених додалися стаціонарні відділення у Бучі, Бородянці, з 3 травня — у Бучанському, Іванківському, Бородянському, Вишгородському та Макарівському районах", — йдеться у повідомленні.
Згідно з повідомленням, у Київській області працює 581 стаціонарне та пересувне відділення «Укрпошти».
«У Київській області „Укрпошта“ відновлює роботу тимчасово закритих стаціонарних відділень. Зараз розпочинаємо їх повноцінну роботу в найбільш постраждалих від окупації районах — у Бучі та Бородянці, а на початку травня вже надаватимуть послуги наші оператори та листоноші із сільських відділень Бучанського, Іванківського, Бородянського та Макарівського районів. Поки дещо складна ситуація в Ірпені — тут не залишилося жодного вцілілого відділення. Ми або їх відновимо, або разом із місцевою владою якнайшвидше знайдемо потрібні приміщення. А поки що видаємо пенсії, соцдопомогу та інші послуги у пересувних відділеннях» , — зазначив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

Інформація Finance.ua:

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За матеріалами: Українські Новини
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