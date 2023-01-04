Що заважає створити стильний та функціональний інтер'єр — Finance.ua

Що заважає створити стильний та функціональний інтер'єр Сьогодні 20:20 — Нерухомість

Нерідко створити зручне та красиве помешкання заважає не відсутність бюджету та навіть не характеристики житла. Головною перешкодою є самі власники, а точніше — страх порушити негласні правила оформлення інтер’єру. Однак, як зазначають дизайнери, більшість із давно застаріли.

Упередження 1. Потрібно купувати виключно традиційний набір меблів

Є традиційний список речей, які необхідні у кожній квартирі. Та насправді тут все індивідуально. Для тих, хто проживає соло, немає потреби тратитися на великий кухонний стіл. Людям, які обожнюють ванну, не варто зациклюватися на ідеї душу, щоб зекономити місце та кошти.

Створіть простір, який відповідає справжньому стилю життя, а не його фантастичній версії. Ви незобов’язані думати про гостьову спальню, якщо вам критично потрібен гардероб з полицями для взуття та місця для зберігання речей, наголошує експертка з дизайну Елеонор Кордінг-Бут

Упередження 2. Предмети декору повинні бути з однієї епохи

Ця консервативна теза нагадує про правила не поєднувати золото зі сріблом та завжди підбирати сумочку в тон взуття. На щастя, світ моди переосмислив це та пішов назустріч експериментам.

Світ дизайну дещо відстає в цьому аспекті, й досі безліч власників житла бояться еклектики.

«Немає причин дотримуватися певної „епохи“ при оформленні інтер’єру», — каже засновниця інтернет-магазину товарів для дому Лора Джексон. Жінка додає, що її власний будинок наповнений предметами декору як із «шістдесятих», так і «нульових» років та закликає слідувати її прикладу.

Упередження 3. Не варто поєднувати комплементарні кольори

Побоюючись створити занадто контрастний інтер’єр, більшість людей віддає перевагу однотонному оформленню великих площ у нейтральних тонах. Проте кольори, які розташовані на протилежних сторонах колірного кола, можуть мати значно цікавіших та енергійніший вигляд. Тому, якщо вам приїлися мінімалістичні білі стіни, сміливо експериментуйте з кольором.

Упередження 4. Нова річ — довершений елемент, який не потребує додаткової роботи

Часто власники місяцями обирають ідеальні меблі чи декор для помешкання. Однак мало хто враховує, що мас-маркет не пропонує кастомізованих виробів, а над інтер’єром «із каталогу» часто працює не один дизайнер, а уся творча команда допрацьовує придбане після покупки.

Тому, якщо ви не можете знайти ідеального рішення, вдихніть життя у те, що є в наявності: пофарбуйте річ в інший колір, змініть обшивку, розширте практичність, додавши необхідні вам функції.

Упередження 5. Цього не було у підбірці трендів

Здійснюючи великі покупки, думайте перш за все про функціональність. Дизайнерка Анісса Керміш нагадує, що ви живете у будинку, а не у виставковому залі. Тому, купуючи диван, не забувайте про те, що на ньому має бути зручно. А всі інші параметри — лиш додаток.

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Телеканал 24 За матеріалами:

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