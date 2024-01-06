Що загрожує водіям в Україні за гірлянди на автомобілі — Finance.ua

Що загрожує водіям в Україні за гірлянди на автомобілі Сьогодні 02:35 — Світ

Що загрожує водіям в Україні за гірлянди на автомобілі

Видання « Pro Гроші » розповіло, чи можна в Україні прикрашати авто електричною гірляндою.

Згідно з Правилами дорожнього руху України, встановлення додаткових освітлювальних приладів на автомобіль може бути дозволено, проте є деякі обмеження та правила, які слід дотримуватися.

Основні вимоги до додаткових освітлювальних приладів:

Вони не повинні викликати затемнення та приховування робочих світлових приладів автомобіля (фар, ліхтарів, габаритних ліхтарів тощо).

Необхідно дотримуватися встановлення приладів відповідно до технічних вимог інструкції, а саме, щоб вони не перешкоджали роботі основних фар або не робили транспортний засіб менш видимим для інших учасників дорожнього руху.

Встановлення додаткових світлових приладів не повинно порушувати загальних принципів безпеки дорожнього руху, особливо в умовах обмеженої видимості або вночі.

Також слід пам’ятати, що перед встановленням будь-яких додаткових освітлювальних приладів на автомобіль, рекомендується отримати консультацію від фахівця або авторизованого сервісу для дотримання правил та уникнення можливих проблем з правоохоронними органами.

Ба більше, у Правилах дорожнього руху також зазначено, що за порушення вимог законодавства щодо встановлення і використання на транспортному засобі спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв можна отримати штраф. Ви заплатите 8 500 гривень. Також всі спеціально світлові або звукові сигнальні пристрої у вас конфіскують.

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