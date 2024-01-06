Що загрожує водіям в Україні за гірлянди на автомобілі — Finance.ua

Що загрожує водіям в Україні за гірлянди на автомобілі
Видання «Pro Гроші» розповіло, чи можна в Україні прикрашати авто електричною гірляндою.
Згідно з Правилами дорожнього руху України, встановлення додаткових освітлювальних приладів на автомобіль може бути дозволено, проте є деякі обмеження та правила, які слід дотримуватися.
Основні вимоги до додаткових освітлювальних приладів:
- Вони не повинні викликати затемнення та приховування робочих світлових приладів автомобіля (фар, ліхтарів, габаритних ліхтарів тощо).
- Необхідно дотримуватися встановлення приладів відповідно до технічних вимог інструкції, а саме, щоб вони не перешкоджали роботі основних фар або не робили транспортний засіб менш видимим для інших учасників дорожнього руху.
- Встановлення додаткових світлових приладів не повинно порушувати загальних принципів безпеки дорожнього руху, особливо в умовах обмеженої видимості або вночі.
Також слід пам’ятати, що перед встановленням будь-яких додаткових освітлювальних приладів на автомобіль, рекомендується отримати консультацію від фахівця або авторизованого сервісу для дотримання правил та уникнення можливих проблем з правоохоронними органами.
Ба більше, у Правилах дорожнього руху також зазначено, що за порушення вимог законодавства щодо встановлення і використання на транспортному засобі спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв можна отримати штраф. Ви заплатите 8 500 гривень. Також всі спеціально світлові або звукові сигнальні пристрої у вас конфіскують.
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