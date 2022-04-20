Що загрожує росії у разі нафтового покарання з боку Заходу — Finance.ua

Що загрожує росії у разі нафтового покарання з боку Заходу

Вчора 15:00

Відмова країн Заходу від російської нафти призведе до того, що державний бюджет рф втратить близько 40% доходів.

Про це в ефірі телемарафону повідомив радник президента України з економічних питань Олег Устенко.

«Приблизно 40% доходів держбюджету росії — це нафтові надходження, 1 млрд доларів на день, можна тільки уявити, скільки зброї можна купити на ці кошти. У них не буде цього джерела функціонування їхньої економіки, це означає, що в їхньому державному бюджеті з’явиться дірка у 40%. Єдина можливість функціонування економіки при такій дірці — розкручувати інфляцію. Вони вже зараз втягуються в спіраль спочатку галопуючої інфляції, а потім і гіперінфляції, яка звичайними методами не зупиняється», — сказав він.

Нагадаємо, Україна неодноразово закликала Захід запровадити нафтове та газове ембарго проти росії.

Раніше очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн говорила, що ЄС працює над «розумними механізмами», щоб нафта могла бути включена у новий пакет санкцій проти рф через повномасштабне вторгнення в Україну.

Єврочиновниця додала, що у новий пакет обмежувальних заходів проти росії можуть включити, зокрема, «Сбербанк».

Довідка Finance.ua:

стало відомо, що осійські банки тимчасово не повинні розкривати проміжну і річну бухгалтерську звітність, аудиторський висновок по ній, інформацію про ризики, управління ризиками і капіталом, що приймаються, і дані про інструменти капіталу;

Італія готова відмовитися платити рф за газ в рублях.



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