Що впливає на ціну пального в Україні — Finance.ua

Що впливає на ціну пального в Україні Сьогодні 08:30 — Особисті фінанси

Що впливає на ціну пального в Україні

Українські АЗС знижують ціни на пальне, і ця тенденція, за словами експертів, й надалі зберігатиметься.

На ціну пального в Україні, в першу чергу, впливає ціна ресурсу, який купується за кордоном, пояснив економіст Олег Пендзин. «Адже ми не виробляємо власну продукцію, і все, що використовуємо зараз — це імпорт», — додав він.

«Ціна на заправках залежить від вартості ресурсу, який ми веземо з Європи. А ресурс напряму залежить від вартості бареля нафти на світових ринках нафти», — каже Пенздин.

Зараз ціна нафти впала з 80 до 70 доларів за барель. Як наслідок, за словами економіста, приблизно через 10−15 днів ми побачимо подешевшання нафтопродуктів на українських заправках.

«Не сильно — на гривню-півтори, але побачимо», — зазначає Олег Пендзин.

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Окрім вартості ціни на нафту на світовому ринку, ціни на пальне в Україні залежать від обмінного курсу гривні на долар.

«Якщо він буде прогнозований в межах тих речей, які сьогодні ми приблизно уявляємо, серйозного впливу він мати не буде. Але якщо долар підскочить до 50, то однозначно це вплине на ціну нафтопродуктів», — каже Пендзин.

Третій фактор, який впливає на ціну — це податки.

«У нас мають змінити акциз на пальне. Збільшення акцизу однозначно буде збільшувати можливі коливання цін на нафтопродукти на українських заправках», — пояснює економіст.

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