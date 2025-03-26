Що впливає на ціну пального в Україні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Що впливає на ціну пального в Україні

Особисті фінанси
26
Що впливає на ціну пального в Україні
Що впливає на ціну пального в Україні
Українські АЗС знижують ціни на пальне, і ця тенденція, за словами експертів, й надалі зберігатиметься.
Про це сказано в статті Finance.ua Що буде з цінами на пальне: прогноз експертів.
На ціну пального в Україні, в першу чергу, впливає ціна ресурсу, який купується за кордоном, пояснив економіст Олег Пендзин. «Адже ми не виробляємо власну продукцію, і все, що використовуємо зараз — це імпорт», — додав він.
«Ціна на заправках залежить від вартості ресурсу, який ми веземо з Європи. А ресурс напряму залежить від вартості бареля нафти на світових ринках нафти», — каже Пенздин.
Зараз ціна нафти впала з 80 до 70 доларів за барель. Як наслідок, за словами економіста, приблизно через 10−15 днів ми побачимо подешевшання нафтопродуктів на українських заправках.
«Не сильно — на гривню-півтори, але побачимо», — зазначає Олег Пендзин.
Читайте також
Окрім вартості ціни на нафту на світовому ринку, ціни на пальне в Україні залежать від обмінного курсу гривні на долар.
«Якщо він буде прогнозований в межах тих речей, які сьогодні ми приблизно уявляємо, серйозного впливу він мати не буде. Але якщо долар підскочить до 50, то однозначно це вплине на ціну нафтопродуктів», — каже Пендзин.
Третій фактор, який впливає на ціну — це податки.
«У нас мають змінити акциз на пальне. Збільшення акцизу однозначно буде збільшувати можливі коливання цін на нафтопродукти на українських заправках», — пояснює економіст.
Допоможіть нам зробити контент ще кориснішим для вас! Finance.ua створив невеличке опитування, щоб врахувати ваші побажання та інтереси при створенні матеріалів. Це займе лише кілька хвилин, але дозволить покращити наші тексти.

👉 Пройти опитування

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems