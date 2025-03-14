Імпорт дизельного пального оновив антирекорди — Finance.ua

Імпорт дизельного пального оновив антирекорди Сьогодні 16:45 — Особисті фінанси

Імпорт дизельного пального оновив антирекорди

У лютому в Україну було імпортовано 395 тис. т дизельного пального, що є одним з найнижчих показників у новітній історії українського паливного ринку.

За даними аналітиків, перші два місяці року продемонстрували зниження імпорту дизельного пального на 10% відносно аналогічного періоду 2024-го і стали неприємним сюрпризом для паливного ринку.

Об’єктивною причиною скорочення постачань експерти називають «понаднормовий» імпорт у грудні, коли ринок вирішив запастися пальним напередодні підняття акцизу. Разом з тим, грудневі постачання не могли повністю перекрити нестачу у січні-лютому, тому очевидним висновком є зниження споживання.

«Трагічним назвати його не можна: середньомісячне постачання у поточному сезоні становило 451,8 тис. т, що лише на 5% (24,4 тис. т) менше, ніж минулого зимового сезону», — підкреслюють аналітики.

Експерти зауважують, що цікавою особливістю лютого стало збільшення на 42% постачань бензовозами — 53,7 тис. т.

Основний приріс відбувся за рахунок Польщі й Литви (+62% і 68%, до 4,5 і 35,2 тис. т). Злету польського напрямку сприяла UPG, закупивши майже вдвічі більше, ніж у січні (2,9 тис. т).

ТОП-10 імпортерів

Експерти повідомляють, що у лютому трійка лідерів-імпортерів дизпального — «АТ Енерго Трейд», ОККО і UPG — відвантажили 32% загального імпорту, або трохи більш як 128 тис. т.

Аналітики підкреслюють, що майже всі компанії з ТОП-10 покращили свої показники порівняно як із січнем, так і з лютим минулого року.

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