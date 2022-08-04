Що таке електронний підпис та для чого він потрібен — Finance.ua

Що таке електронний підпис та для чого він потрібен Вчора 08:01 — Особисті фінанси

Що таке електронний підпис та для чого він потрібен

Електронний підпис — це один з основних засобів ідентифікації людини.

Про це пише Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у Facebook.

«Завдяки розвитку технологій, окрім власноручного підпису, сьогодні українці активно користуються й електронним підписом, який може бути удосконаленим або кваліфікованим (КЕП) залежно від ступеня захисту», — сказано в повідомленні.

Що таке Електронний підпис

Це електронні дані, які додаються підписувачем до інших електронних даних або логічно з ними пов’язуються і використовуються ним як підпис. Електронний підпис має вигляд окремого файлу або зберігається на захищеному носії, а також може бути записаний на ID-картку.

Документи, підписані таким підписом, мають таку саму юридичну силу, як і звичайні.

Для чого він необхідний

Електронний підпис дозволяє дистанційно вести справи, що вкрай важливо через загрози, викликані військовою агресією росії проти України.

Зокрема, за його допомогою можна користуватись онлайн-сервісами надання державних послуг на порталі «Дія», онлайн сплачувати податки та вести звітність, зареєструвавши електронний кабінет платника податків, отримувати онлайн довідки та витяги від державних органів, підписувати електронні документи навіть договір депозиту або рахунку через сайт або мобільний додаток банку.

Як отримати Електронний підпис

Отримати електронний підпис можна в акредитованому центрі сертифікації ключів, надавши заповнену реєстраційну форму, паспортні дані та реєстраційний номер облікової картки платника податків. Інформаційно-довідковий департамент Державної податкової служби, Міністерство внутрішніх справ України та ПриватБанк видають КЕП безкоштовно. Інші надавачі цих послуг оформлюють електронний підпис відповідно до власних тарифів.

Строк дії електронного підпису — 1-2 роки, який можна поновити онлайн через сайт надавача.

У разі відкриття банківського вкладу або рахунку дистанційно, попередньо необхідно обов’язково ознайомитись на сайті банку з умовами таких договорів та Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб, щоб мінімізувати ризики порушення своїх прав як вкладника у майбутньому.

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