Що таке авансовий податок на прибуток — Finance.ua

Що таке авансовий податок на прибуток Вчора 10:14 — Валюта

Наприкінці липня Національний банк виступив із заявою, в якій звинуватив небанківські обмінні пункти у спекуляціях та штучному завищенні курсів іноземних валют.

Як один із заходів, спрямованих на «мінімізацію спекуляцій та створення дійсно конкурентного середовища», НБУ заборонив небанківським фінансовим організаціям та операторам поштового зв’язку інформувати населення про курси валют ообміну за допомогою електронних цифрових табло.

Ключовою вимогою у «боротьбі з обмінними пунктами» стало «справедливе оподаткування» з метою змусити отримувачів «надприбутків» поділитися.

Так народилася ідея запровадити для небанківських фінансових установ, які здійснюють торгівлю валютними цінностями у готівковій формі, обов’язок сплачувати фіксовану суму авансового податку на прибуток.

Внесок робитиметься щомісячно небанківською фінансовою установою (фінкомпанією) за кожний структурний підрозділ у розмірі 3 мінімальних зарплат, встановлених на 1 січня календарного року (у 2022 році — 19 500 гривень).

Ідея отримати на рівному місці понад 900 млн гривень додаткового доходу до бюджету країни на рік видалася настільки привабливою, що законопроєкт № 7655 , який втілює цю ідею в життя, був ухвалений у першому читанні менше ніж через місяць після своєї появи.

Один із ініціаторів цього закону — власник фінансової компанії «Альфа Інвест Груп» Денис Дмитрук — вважає, що його ухвалення має важливе значення для стабілізації курсу долара та роботи ринку готівкового валютообміну в цілому.

Обмінні пункти, на його думку, повинні грамотно вибудувати свою роботу, тоді можна буде легко отримувати 1 тис. дол. на місяць прибутку з кожного відділення. І частиною прибутку можна і потрібно буде поділитися. «Ті, хто не вміє працювати — закриються».

Щодо того, що суму авансового платежу встановлено однаковою для всіх небанківських відділень, незалежно від їхнього місцезнаходження, Денис Дмитрук вважає, що питання доходу можна відрегулювати за рахунок спреду (різниці між курсом купівлі та продажу. — Ред.): у великому місті, де більше обігу, він має бути меншим, а в маленькому містечку чи селищі — більшим. В результаті заробітки будуть приблизно однаковими.

«У результаті, всі виграють від цього закону, — стверджує Денис Дмитрук, — держава отримає гроші за рахунок податків, населення менше бігатиме за обмінками, а правильні обмінники розширять спред і зароблять додатково для країни прибуток».

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