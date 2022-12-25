Що робити, якщо зруйноване житло і далі приходять платіжки — Finance.ua
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Що робити, якщо зруйноване житло і далі приходять платіжки

Особисті фінанси
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Платіжки приходять, оскільки вони оформлюються автоматично через спеціальну програму. Якщо компанія надавача послуг не має інформації про руйнування житла, і покази лічильника не будуть передаватися, то за основу будуть взяти середні показники споживання.

Що робити у такому випадку

Якщо ви перебуваєте в іншій країні, необхідно взяти довідку за місцем перебування. Надалі необхідно приїхати в Україну і звернутися до надавача послуг і повідомити про ситуацію.
Якщо лічильника не було вдома, то після цього ви отримаєте перерахунок, а якщо він є, то компанія знімає показники та робить перерахунок. Також необхідно звернутися до органів місцевого самоврядування, щоб отримати відшкодування втрат майна.
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Як отримати субсидію на оплату комунальних послуг

Щоб оформити допомогу потрібно подати заяву про призначення та надання житлової субсидії та декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулись за призначенням житлової субсидії. Наразі документи приймає Мінсоцполітики, а з 1 грудня заяви розглядатиме Пенсійний фонд.
За потреби можуть бути також додані:
  • договір найму (оренди) житла (за наявності),
  • довідки про доходи (у разі зазначення у декларації доходів, інформація про які відсутня в ДФС, ПФУ)
  • інші документи, які необхідні для розгляду питання по суті (у разі потреби), наприклад, документами, що підтверджують непроживання особи за місцем реєстрації.
  • такими документами можуть бути: довідки про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні, договори оренди житла в іншому місті тощо.
Варто зазначити, що якщо домогосподарство одержувало субсидію і впродовж року нічого не змінилося, то знову звертатися до уповноважених органів не потрібно. Виплату перепризначать автоматично.
За матеріалами:
Телеканал 24
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