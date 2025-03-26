🚗 Що робити у разі ДТП, щоб уникнути проблем зі страховою? — Finance.ua
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🚗 Що робити у разі ДТП, щоб уникнути проблем зі страховою?

Страхування
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🚗 Що робити у разі ДТП, щоб уникнути проблем зі страховою?
🚗 Що робити у разі ДТП, щоб уникнути проблем зі страховою?
Ми зібрали покрокову інструкцію, у який пояснюємо, як діяти у разі аварії, щоб уникнути проблем зі страховкою.
1️⃣ Зупиніться та увімкніть аварійку.
— не залишайте місце аварії
— встановіть знак аварійної зупинки
2️⃣ Переконайтеся у безпеці.
— переконайтеся, що всі учасники ДТП у безпеці
— якщо є постраждалі, викличте швидку допомогу — 103
3️⃣ Викличте поліцію (102), якщо:
— є постраждалі
— учасники не можуть домовитися
— є пошкодження майна третіх осіб
— у вас є підозри, що інший водій нетверезий
4️⃣ Зробіть фото та відео.
— загальний план ДТП
— пошкодження всіх авто
— дорожні знаки, світлофори, сліди гальмування.
5️⃣ Зафіксуйте дані учасників.
— ПІБ, телефони, номери авто
поліси страхування (зробіть фото).
6️⃣ Оформіть Європротокол
— можна скористатися Європротоколом, якщо ДТП без постраждалих, лише двоє учасників та сторони дійшли згоди у ДТП
7️⃣ Повідомте страхову компанію
— зателефонуйте з місця ДТП та дотримуйтесь інструкцій
— не ремонтуйте авто до огляду страховиком!
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За матеріалами:
Finance.ua
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