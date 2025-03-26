🚗 Що робити у разі ДТП, щоб уникнути проблем зі страховою? — Finance.ua

🚗 Що робити у разі ДТП, щоб уникнути проблем зі страховою? Сьогодні 11:20 — Страхування

🚗 Що робити у разі ДТП, щоб уникнути проблем зі страховою?

Ми зібрали покрокову інструкцію, у який пояснюємо, як діяти у разі аварії, щоб уникнути проблем зі страховкою.

1️⃣ Зупиніться та увімкніть аварійку.

— не залишайте місце аварії

— встановіть знак аварійної зупинки

2️⃣ Переконайтеся у безпеці.

— переконайтеся, що всі учасники ДТП у безпеці

— якщо є постраждалі, викличте швидку допомогу — 103

3️⃣ Викличте поліцію (102), якщо:

— є постраждалі

— учасники не можуть домовитися

— є пошкодження майна третіх осіб

— у вас є підозри, що інший водій нетверезий

4️⃣ Зробіть фото та відео.

— загальний план ДТП

— пошкодження всіх авто

— дорожні знаки, світлофори, сліди гальмування.

5️⃣ Зафіксуйте дані учасників.

— ПІБ, телефони, номери авто

поліси страхування (зробіть фото).

6️⃣ Оформіть Європротокол

— можна скористатися Європротоколом, якщо ДТП без постраждалих, лише двоє учасників та сторони дійшли згоди у ДТП

7️⃣ Повідомте страхову компанію

— зателефонуйте з місця ДТП та дотримуйтесь інструкцій

— не ремонтуйте авто до огляду страховиком!

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