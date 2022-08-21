Що потрібно знати при здійсненні розрахунків за кордоном — Finance.ua

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Що потрібно знати при здійсненні розрахунків за кордоном

Фінтех і Картки
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Що потрібно знати при здійсненні розрахунків за кордоном
Що потрібно знати при здійсненні розрахунків за кордоном
Під час воєнного стану в Україні діють обмеження на зняття коштів з рахунків за кордоном.
Про це пише ФінКульт.
«Платіжну картку зручно використовувати під час подорожей. Якщо плануєте виїжджати за кордон, краще готівкову гривню завчасно зарахувати в Україні на свій картковий рахунок», — сказано в повідомленні.
Для оплати товарів чи послуг немає значення, в якій валюті відкритий рахунок. Обмін валют здійснюється автоматично за дуже незначну комісію (зазвичай 1%). За зняття готівки в банкоматах за кордоном доведеться заплатити більше — до 4%.

Які діють обмеження на розрахунки за кордоном з використанням карток, емітованих українськими банками?

Тимчасово заборонені розрахунки за кордоном з метою купівлі цінних паперів, акцій, облігацій та сплати брокерських послуг за цими операціями, що здійснюються з використанням карток, емітованих українськими банками. Відповідні зміни покликані обмежити непродуктивний відплив капіталу та захистити міжнародні резерви України.
Водночас громадяни можуть розраховуватися за кордоном з використанням гривневих платіжних карток у межах ліміту 100 тис. гривень в еквіваленті (для усіх гривневих карток одного банку), а також без обмежень — з використанням валютних платіжних карток українських банків.
Банки в Україні мають право не застосовувати щомісячний ліміт у розмірі 100 тис. грн (в еквіваленті) на розрахунки за кордоном із використанням гривневих платіжних карток для купівлі товарів військового призначення для волонтерів — фізосіб, які надали відповідне підтвердження своєї діяльності.
До речі, портал Finance.ua давно аналізує пропозиції щодо карток в Україні. Щоб допомогти вам з вибором картки онлайн, у нас на сайті працює спеціальний сервіс. З його допомогою можна швидко і комфортно вибрати необхідний саме вам «пластик».
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За матеріалами:
Finance.ua
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