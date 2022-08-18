Що потрібно для виїзду на автомобілі за кордон: інфографіка — Finance.ua
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Що потрібно для виїзду на автомобілі за кордон: інфографіка

Технології&Авто
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Українці, яким держава дозволила виїздити закордон під час воєнного стану, можуть перетинати межі держави на автомобілі. Для цього потрібно мати визначений перелік документів.
Окрім інших документів, які дозволяють виїзд з України, при перетині кордону на авто при собі потрібно мати:
  • посвідчення водія.
  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, оформлене на ім’я водія або пасажира.
  • розпізнавальний знак України на авто (UA). Його розміщення не обов’язкове за наявності позначення UA на номерному знаку.
  • дійсний договір міжнародного страхування «Зелена карта».
Що потрібно для виїзду на автомобілі за кордон: інфографіка
На автомобілі має бути державний номерний знак, що містить латинські літери (індивідуальний номерний знак діє тільки на території України).
Водій, що не є власником авто, повинен мати свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон. Його можна отримати у сервісному центрі МВС на підставі заяви власника транспортного засобу або на підставі доручення, договору оренди (найму, позички).
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За матеріалами:
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