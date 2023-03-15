Що може зробити кожен українець для зниження рівня корупції — поради Антикорупційного штабу — Finance.ua

Що може зробити кожен українець для зниження рівня корупції — поради Антикорупційного штабу Сьогодні 15:19 — Особисті фінанси

Що може зробити кожен українець для зниження рівня корупції — поради Антикорупційного штабу

За даними Transparency International, у 2022 році Україна посіла 116 місце серед 180 країн світу в рейтингу сприйняття корупції, набравши 33 бали зі 100 можливих. Наші сусіди в списку — Алжир, Ангола, Замбія, Монголія, Сальвадор та Філіппіни.

Попри те, що за останні 10 років Україна піднялася в рейтингу, поступово вибудовуючи антикорупційну систему, вона залишається другою найкорумпованішою країною в Європі (гірші справи тільки в росії).

Для зміни цієї ситуації необхідні не тільки ефективні державні інституції, але й стимули на індивідуальному рівні. Тому для тих свідомих громадян, що прагнуть долучитися до боротьби з корупцією, Центр демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ) разом з ГО «Антикорупційний штаб» підготували кілька корисних порад.

Чому корупція — це проблема кожного

За довоєнною оцінкою МВФ, Україна втрачала щорічно близько 2 млрд. доларів від корупції (або −2% в темпах зростання ВВП). Зокрема ця цифра еквівалентна 1,6 річного бюджету на охорону здоров’я або 2,3 освітні держбюджети. Вочевидь, корупція таких масштабів істотно знижувала якість життя українців.

І якщо ще до початку повномасштабного вторгнення проблема подолання корупції була однією з найважливіших для українців, зараз вона ще гостріше сприймається суспільством. Тепер кожна вкрадена гривня завдає більшої шкоди: як за питомою вагою до загального обсягу бюджету (який суттєво зменшився), так і в суспільному, морально-етичному й репутаційному сенсах.

Тож, які інструменти дозволяють боротися з корупцією пересічним громадянам?

1. Відстежуйте державні видатки та аналізуйте майно урядовців

Кошти, що витрачаються з державних фондів, можна з легкістю відслідкувати. Для цього існують аналітично-інформаційні системи spending.gov.ua та 007.org.ua . Вони дозволяють переглянути проведені трансакції державних закупівель, визначити отримувачів і відправників коштів, бенефіціарів та власників підприємств, а також проаналізувати контрагентів та правомірність проведення тендерів.

Інформаційні системи дозволяють викрити схеми, якими заробляються корупційні статки. А от їх подальшу долю, як і бенефіціарів оборудок, можна дізнатися завдяки аналізу майна посадовців. Адже починаючи з 2015 року урядовці зобов’язані його декларувати. Найпоширеніші ознаки наявності неправомірно надбаних статків:

● Декларація не подається або приходить з запізненням;

● Майно приховується в декларації;

● Витрати перевищують доходи урядовця;

● Автомобілі або нерухомість купується за зниженими цінами.

2. Використовуйте звітність Prozorro для контролю бюджетних видатків

Експерт наголошує, що близько двох третин державних коштів витрачається через публічні закупівлі. Для їх проведення використовується портал Prozorro, на якому можна відслідкувати проведення будь-якого тендеру. І якщо до Революції Гідності шахрайська «маржа» в держзакупівлях складала близько 60%, то після неї — близько 20%.

Таке падіння частково зумовлено появою Prozorro, що дозволив антикорупційним органам і журналістам виявляти випадки «розпилів». Шахрайство з тендерами найчастіше пов’язано з невиконанням договорів, завищенням цін, безпідставним усуненням чесного бізнесу, купівлею товару частинами, змовою і підробкою тендерної документації.

3. Контролюйте будівництво за державні кошти

Повоєнна відбудова України передбачає освоєння значних сум коштів. Звісно, проєкти такого масштабу включають корупційні ризики, які можуть затягнути відновлення житлового фонду. Для запобігання такому шахрайству ГО «Антикорупційний штаб» вже створили спеціальний інструмент — Антикорупційну карту ремонтів

На карті можна перевірити, які ремонти відбулися або будуть проведені за конкретними адресами. Якщо роботи були проведені неякісно (або їх взагалі не було), можна поскаржитися, натиснувши спеціальну кнопку. Карта ремонтів — ефективний інструмент для викриття корупції: за 4 роки свого існування вона допомогла зберегти 20 млн грн.

Зазначимо, що відбудова України проводиться вже зараз, і на неї також витрачаються бюджетні кошти. З початку повномасштабного вторгнення відновлено близько 6 000 різних об’єктів, на які витрачено більше 1 млрд грн тільки державних коштів. Для моніторингу цих процесів була створена Карта відновлення , яка дозволяє не тільки дізнатися, скільки коштів витрачено на відбудову тієї чи іншої споруди, але й підтримати відновлення донатом.

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