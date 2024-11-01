Що готує конференція «Жити на відсотки» у 2024 році: нові спікери та теми — Finance.ua

Що готує конференція «Жити на відсотки» у 2024 році: нові спікери та теми Сьогодні 15:20

Що готує конференція «Жити на відсотки» у 2024 році: нові спікери та теми

З’явилася повна програма конференції «Жити на відсотки», яка збере в одному місці практикуючих інвесторів з різних сфер бізнесу та інвесторів-початківців, які на старті свого шляху шукають підтримки та орієнтир. Розповідаємо, чого очікувати гостям заходу.

Головні теми

Захід триватиме протягом 9 годин. Протягом цього часу гості зможуть послухати як одиночні виступи спікерів, так і дискусії експертів.

Зокрема, будуть підняті теми:

економічного прогнозу;

напрямів для інвестування під час війни;

інвестицій у фондовий ринок;

інвестування в криптовалюти;

створення надійного інвестиційного портфеля;

інвестицій у нерухомість;

податків інвестора;

земельних інвестицій;

прогнозування для інвесторів до 2030 року.

Відвідування конференції — унікальна можливість розібратися з навіть найскладнішими темами та особисто поспілкуватися з профільними фахівцями.

Хто серед спікерів

Гості конференції «Жити на відсотки» зможуть побачити як незамінних експертів, які вже не вперше присутні на цьому заході, так і нові обличчя, які не лише самі інвестують, але і навчають, як це робити.

Так, наприклад, серед нових спікерів буде адвокатка та експертка з міжнародного оподаткування Олександра Нікітіна, яка знає все про податки та розповість інвесторам про особливості оподаткування та декларування інвестиційного доходу.

Ще одним новим обличчям конференції цьогоріч стане блогерка та криптоінвесторка Олена Набатова, яка знає все про інвестиції в криптовалюти та стратегії, які працюють, а тому розкаже про функціонування та інсайди ринку криптовалют.

Крім того, на заході будуть експерти, які з року в рік діляться своїм досвідом з гостями конференції «Жити на відсотки». Наприклад, директор з розвитку бізнесу, дослідницька компанія Kantar Ukraine Кирило Єжов у своїй доповіді зосередить увагу на тенденціях в інвестуванні українців під час війни та розкаже, які напрямки сьогодні є найбільш популярними.

Засновник і керуючий партнер інвестиційної компанії HUG’S Ерік Найман долучиться до дискусії про тренди фондового ринку, а також розкаже, до яких викликів готуватися інвесторам вже у найближчому майбутньому.

СЕО та співзасновник Твоє Коло Андрій Усенко та Cпівзасновник сервісу земельних інвестицій Zeminvest Олександр Чорний разом з іншими експертами подискутують на тему феномена земельних аукціонів та розкажуть інсайди для інвесторів, які планують вкласти кошти у землю.

Вікторія Берещак, керуючий партнер в KDU Realty Group Олена Маленкова, керуючий партнер УЛІС Євген Лавренюк та інші фахівці у цій сфері. З повною програмою та спікерами можна ознайомитися за А в темі інвестування в нерухомість розбиратимуться оглядачка ринку нерухомості, керуючий партнер в KDU Realty Group, керуючий партнер УЛІСта інші фахівці у цій сфері. З повною програмою та спікерами можна ознайомитися за посиланням . Так само як і придбати квитки на конференцію «Жити на відсотки», яка відбудеться вже 9 листопада у Києві.

І пам’ятайте: якщо ви почнете інвестувати сьогодні, то вже завтра станете на цілий крок ближче до своєї цілі.

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