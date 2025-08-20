Що готує конференція FinRetail 2025 — Finance.ua

Що готує конференція FinRetail 2025
І для кого вона must visit
Конференція FinRetail 2025: Перезавантаження відбудеться в Києві менше ніж за місяць — 16 вересня. На ній представники фінансового сектору та різних напрямків бізнесу шукатимуть відповіді на актуальні виклики ринку. Про що і для кого буде FinRetail 2025? Розповідаємо детальніше.
Сьогодні український рітейл демонструє значну стійкість і відновлення після початку повномасштабного вторгнення. Разом з тим він зіштовхується з абсолютно новою поведінкою клієнта, який хоче отримувати в одному місці та одночасно і послуги магазинів, і послуги банків. Бізнес змушений реагувати на ці виклики та підлаштовуватися під нетерплячого клієнта. Як найкраще це зробити, яку модель співпраці обрати для маркетплейсів та банків, які вимоги НБУ варто враховувати — на ці та багато інших питань шукатимуть відповіді учасники FinRetail 2025.
На конференції зберуться всі, хто прагне тримати руку на пульсі останніх трендів та інновацій у світі фінансів. Захід об’єднає представників НБУ, українських банків, страхових компаній, бізнесу. Тож це чудова нагода для пошуку нових партнерств та розширення контактів.
Теми та спікери FinRetail 2025
У програмі FinRetail 2025 цьогоріч будуть виступи та дискусії експертів ринку, а також інтерв’ю з міністром фінансів України Сергієм Марченко, яке проведе головний редактор Finance.ua Петро Таранюк. Тема розмови — «Фінансові пріоритети відновлення економіки».
Крім того, заплановані три дискусії:
- «Економіка відновлення: роль фінансів, бізнесу та цифрових рішень»;
- «Колаборації, що працюють: як спільні продукти банків, МФО та ритейлу створюють нову вартість»;
- «Штучний інтелект: виклики, сценарії, реальні кейси».
Серед спікерів — представники НБУ, народна депутатка України Ольга Василевська-Смаглюк, представники банків (зокрема Ощадбанку та АккордБанку), представники бізнесів (WOG, NovaPay, Varus) та інші.
Теми виступів спікерів стосуватимуться фінансів, економіки, конкурентного середовища на українському ринку рітейлу, розвитку стратегії e‑grocery в Україні, впровадження технологій, які формують лояльність та прибуток. З повною програмою конференції можна ознайомитися за посиланням.
Умови участі
Потрапити на конференцію FinRetail 2025 можна придбавши квитки на офіційній сторінці заходу. Цьогоріч є можливість долучитися як офлайн, так і онлайн. Усі учасники отримають доступ до записів і презентацій конференції. Однак на тих, хто відвідає захід особисто, чекає неформальне спілкування з топами ринку у зонах для нетворкінгу за келихом вина, доступ до експо зони з FinTech та Ecom пропозиціями та можливість взяти участь у розіграші призів від організаторів та партнерів.
Долучайтеся до FinRetail 2025 та станьте частиною важливої події, де фінанси та e-commerce зустрічаються з технологіями.
Партнери конференції
iPay.ua — сервіс онлайн-платежів, що вже понад 16 років спрощує фінансові операції для мільйонів українців і бізнесу.
PSP Platon — ваш надійний партнер у сфері сучасних платіжних рішень, зокрема:
токенізація VTS та MDES, покупка частинами від Mono, Privat та A-Bank як для сайтів, так і для офлайн магазинів.
