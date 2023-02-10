Що допоможе зменшити розхід пального в авто — Finance.ua

Що допоможе зменшити розхід пального в авто Сьогодні 17:03 — Особисті фінанси

Що допоможе зменшити розхід пального в авто

Середньостатистичний автомобіль в Україні на 100 км у середньому «з’їдає» 10 літрів пального. Але через неправильну експлуатацію або навіть манеру їзди власника розхід палива може збільшуватися в рази — до 40%.

Це своєю чергою б’є по кишені автомобіліста, адже замість 2-2,5 тис. літрів бензину на рік доведеться залити в бак 2,8-3,5 тис. літрів. Мовою грошей — це 135-168 тис. грн, якщо ви заправляєте А95.

Розповідаємо, що впливає на підвищений розхід пального, та як це мінімізувати.

Фізичний стан автівки

Усе, що впливає на аеродинаміку автомобіля, впливатиме на розхід пального. Наприклад, декоративні спойлери, широкопрофільні шини, які не передбачені виробником, різноманітні накладки на капот, дахові багажники та бокси тощо.

Узагалі є хитрість — прилаштуватися за фурою, щоб максимально зменшити аеродинамічний опір. Також це вплине на манеру їзди, вона буде плавнішою, без різких розгонів і гальмувань. Експерименти на наших дорогах показали, що в такий спосіб можна зекономити до 10% пального.

Новенькі машини, щойно з конвеєра, або ті, які перенесли капітальний ремонт двигуна, потребуватимуть на 10% пального більше, ніж ті, що подолали вже не одну тисячу кілометрів.

Річ у тім, що деталі рухомих вузлів мають притертися між собою до оптимального робочого стану.

Неякісне пальне також дуже швидко «вивітрюватиметься» з вашого бака. Чим нижчої воно якості, тим більше його згоратиме.

На перевитрату також може впливати неякісне моторне мастило або його несвоєчасна заміна.

Ще одна поширена причина — забруднені або зношені свічки.

Їхня функція — запалювати паливну суміш (бензин і повітря), але зі зношеним електродом або через нагар на ньому запалювання відбуватиметься з перебоями. Перевитрата в такому разі може вирости вдвічі.

Якщо в шинах упав тиск, то це також може бути однією з причин перевитрати палива. Окрім того, підвищиться навантаження на ходову та погіршиться керованість машиною.

Тому потрібно щомісяця, відповідно до технічного регламенту, перевіряти тиск у шинах, щоб не допускати його зменшення. Оптимальне значення для легковиків коливається у межах 2-2,5 атмосфери.

Про інші фактори, а також звички водіїв, які допомагають добровільно спалювати сотні тисяч гривень на рік у ненажерливому череві «залізного коня» — розповіли у статті за посиланням нижче.

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