Що допоможе зменшити розхід пального в авто — Finance.ua
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Що допоможе зменшити розхід пального в авто

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Що допоможе зменшити розхід пального в авто
Що допоможе зменшити розхід пального в авто
Середньостатистичний автомобіль в Україні на 100 км у середньому «з’їдає» 10 літрів пального. Але через неправильну експлуатацію або навіть манеру їзди власника розхід палива може збільшуватися в рази — до 40%.
Це своєю чергою б’є по кишені автомобіліста, адже замість 2-2,5 тис. літрів бензину на рік доведеться залити в бак 2,8-3,5 тис. літрів. Мовою грошей — це 135-168 тис. грн, якщо ви заправляєте А95.
Розповідаємо, що впливає на підвищений розхід пального, та як це мінімізувати.

Фізичний стан автівки

  • Усе, що впливає на аеродинаміку автомобіля, впливатиме на розхід пального. Наприклад, декоративні спойлери, широкопрофільні шини, які не передбачені виробником, різноманітні накладки на капот, дахові багажники та бокси тощо.
Узагалі є хитрість — прилаштуватися за фурою, щоб максимально зменшити аеродинамічний опір. Також це вплине на манеру їзди, вона буде плавнішою, без різких розгонів і гальмувань. Експерименти на наших дорогах показали, що в такий спосіб можна зекономити до 10% пального.
  • Новенькі машини, щойно з конвеєра, або ті, які перенесли капітальний ремонт двигуна, потребуватимуть на 10% пального більше, ніж ті, що подолали вже не одну тисячу кілометрів.
Річ у тім, що деталі рухомих вузлів мають притертися між собою до оптимального робочого стану.
  • Неякісне пальне також дуже швидко «вивітрюватиметься» з вашого бака. Чим нижчої воно якості, тим більше його згоратиме.
На перевитрату також може впливати неякісне моторне мастило або його несвоєчасна заміна.
  • Ще одна поширена причина — забруднені або зношені свічки.
Їхня функція — запалювати паливну суміш (бензин і повітря), але зі зношеним електродом або через нагар на ньому запалювання відбуватиметься з перебоями. Перевитрата в такому разі може вирости вдвічі.
  • Якщо в шинах упав тиск, то це також може бути однією з причин перевитрати палива. Окрім того, підвищиться навантаження на ходову та погіршиться керованість машиною.
Тому потрібно щомісяця, відповідно до технічного регламенту, перевіряти тиск у шинах, щоб не допускати його зменшення. Оптимальне значення для легковиків коливається у межах 2-2,5 атмосфери.
Про інші фактори, а також звички водіїв, які допомагають добровільно спалювати сотні тисяч гривень на рік у ненажерливому череві «залізного коня» — розповіли у статті за посиланням нижче.

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За матеріалами:
Finance.ua
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