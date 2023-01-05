Що чекає на біткойн у 2023 році: аналітики розкрили причини невдач криптовалюти — Finance.ua
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Що чекає на біткойн у 2023 році: аналітики розкрили причини невдач криптовалюти

Фінтех і Картки
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Фахівці вважають, що BTC продовжить падати в наступні кілька тижнів, і навіть називають точні показники курсу.
Біткойн знову втрачає в ціні. Днями курс знизився на 1,9%. Аналітики з Fairlead Strategies LLC розповіли, що чекає на найпопулярнішу криптовалюту в 2023 році, пише bloomberg.com.
Біткойн тримався на позначці 16 277 доларів. Цей показник був найнижчим із 29 листопада 2022 року. Зниження його вартості вплинуло і на цінник Ethereum, який втратив 2,1% і досяг найнижчої позначки з 28 листопада. Як повідомляє ЗМІ, крипторинок перебуває у напрузі, оскільки Федеральна резервна система може знову підвищити відсоткову ставку.
У Fairlead Strategies LLC фахівці заявили виданню, що очікують подальшого просідання курсу біткойну у 2023 році. За прогнозами аналітиків, він просяде до 15 600 доларів «найближчими тижнями», а в довгостроковій перспективі криптовалюта ризикує впасти взагалі до 13 900 доларів.
Bloomberg зазначає у своїй публікації, що криптозима буде затяжною. Практично весь 2022 був невдалим для біткойну і, як наслідок, для альткойнів. Причин для того є кілька. Головна з них — посилення політики Федеральної резервної системи. Потім журналісти перераховують такі чинники як крах екосистеми Terra/Luna, обвал хедж-фонду Three Arrows Capital і банкрутство криптобіржі FTX.
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Оскільки біткойн сильно корелював з акціями США протягом кількох років, то, на думку стратега з цифрових активів Fundstrat Шона Фаррелла, це спричинило зниження його курсу до рекордно низьких показників.
У компанії Bitfinex порадили трейдерам уважно стежити за тим, як йтиме торгівля на криптовалютних біржах у святковий сезон. Аналітики попереджають, що до кінця року багато компаній і трейдерів роблять перерву, проте уповільнення торгової активності спричиняє ризик вищої волатильності, враховуючи зниження обсягу торгів та ліквідності.
За матеріалами:
Фокус
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