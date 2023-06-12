Що буде з Кримом через підрив ГЕС: у РНБО озвучили прогноз — Finance.ua

Що буде з Кримом через підрив ГЕС: у РНБО озвучили прогноз Сьогодні 21:02

Підрив росією Каховської ГЕС надовго залишить півострів без прісної води і поставить хрест на його розвитку.

Про це Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив в інтерв'ю журналісту Андрію Цаплієнку в ефірі Всеукраїнського телемарафону, зазначивши при цьому, що відновлення водопостачання півострова буде можливим тільки після повернення півострова під контроль України, повідомляє ТСН

«Ми ще в грудні-листопаді минулого року писали про те, що росіянам кримчани зовсім не потрібні, і вони рано чи пізно ухвалять рішення щодо підриву цієї дамби, і тоді Крим найближчим часом залишиться без води. Якщо зараз у них ніяких туристичних курортних сезонів не буде відбуватися, не буде великого споживання води», — заявив Данілов.

Він також зазначив, що Крим не буде розвиватися д тих пір, поки не буде побудована нова дамба.

«Через короткий проміжок часу буде величезною проблемою для розвитку Криму наявність там питної води в достатніх обсягах. Це ставить хрест на розвитку Криму на найближчі 3−5-7 років, поки не буде побудована нова дамбу, щоб все це відновити. Але це вже точно буде наш рідний український Крим», — розповів Данілов.

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