Що буде з фінансуванням освіти під час війни — відповідь Мінфіну — Finance.ua

Що буде з фінансуванням освіти під час війни — відповідь Мінфіну Сьогодні 19:15 — Казна та Політика

У Державному бюджеті на 2023 рік закладено 156 млрд грн на фінансування освіти, у тому числі 1,5 млрд грн на облаштування укриттів у навчальних закладах.

Як повідомила пресслужба Міністерства фінансів, 87,5 млрд грн буде спрямовано на виплату заробітної плати вчителям; 4,6 млрд грн — на виплату академічних стипендій студентам, аспірантам і докторантам для близько 150 тис.осіб; 52,1 млрд грн — на підготовку кадрів закладами професійної передвищої освіти та вищої освіти.

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Також 1,5 млрд грн передбачено для облаштування понад 300 укриттів і безпечних умов у закладах загальної середньої освіти; 1 млрд грн — на придбання понад 300 шкільних автобусів; 0,8 млрд грн — на видання і придбання понад 5,7 млн підручників і посібників; 0,3 млрд грн — проведення додаткових психолого-педагогічних та корекційно-розвиваючих занять для близько 45 тис. осіб з особливими освітніми потребами.

«Цього року ми зосередилися на безпеці учнів, студентів, вчителів, викладачів. Тому в держбюджеті вперше передбачені кошти для забезпечення надійних і належно обладнаних укриттів. Адже в усіх закладах має бути створене безпечне середовище», — зазначив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

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УНІАН За матеріалами:

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