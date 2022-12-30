Що буде з цінами на український експорт: прогноз НБУ — Finance.ua

Що буде з цінами на український експорт: прогноз НБУ Сьогодні 21:46 — Казна та Політика

Що буде з цінами на український експорт: прогноз НБУ

Сповільнення світової економіки, «зерновий коридор» з України, фактичні та очікувані надходження газу та нафти від альтернативних постачальників знизили ціни на світових товарних ринках із рекордних рівнів першого півріччя 2022 року.

Про це свідчать дані «Звіту про фінансову стабільність» Національного банку України.

Як зазначається у звіті, ціни на зернові, включно на пшеницю та кукурудзу, знизилися від рекордних значень першого півріччя, зокрема, завдяки відновленню українського експорту. Нині на досить високому рівні їх утримують проблеми з погодними умовами та збором нового врожаю в низці провідних виробників світу (США, Австралії, Франції).

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Очікується, що завдяки продовженню роботи «зернового коридору» та розширенню посівних площ у країнах Південної півкулі пшениця дешевшатиме.

Ціни на сталь та залізну руду скорочувалися через млявий попит, спричинений сповільненням глобальної економіки, включно з Китаєм. З огляду на песимістичні прогнози світового зростання, тенденція може тривати, зазначають в НБУ.

«Разом з тим Україні важко скористатися поточними високими цінами через втрату виробничих та логістичних потужностей насамперед у видобуванні та металургії», — йдеться у звіті.

Ціни на енергоносії

Як зазначили в НБУ динаміка цін на нафту є низхідною передусім через уповільнення світової економіки. Попри російський шантаж, ціни на природний газ у Європі відчутно скоротилися завдяки м’якій погоді восени, заповненню газосховищ, збільшенню постачань з Норвегії та надходженням скрапленого газу (зокрема зі США, Катару, Алжиру та Австралії).

«Зниження цін на енергоносії є позитивним чинником також для України. Проте з початком холодного сезону ціни залишаються високими і волатильними», — йдеться у звіті.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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