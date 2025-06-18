Що буде, якщо США оголосять дефолт: наслідки для світової економіки — Finance.ua

Що буде, якщо США оголосять дефолт: наслідки для світової економіки Сьогодні 21:02 — Світ

Що буде, якщо США оголосять дефолт: наслідки для світової економіки

Ризик дефолту США цілком реальний. Дата X може настати у другій половині літа (серпень-вересень), якщо ліміт держборгу не буде підвищено.

Які ж наслідки може мати для світової економіки можливий дефолт США із зовнішнього держборгу?

Основні моменти:

1. Крах довіри та падіння рейтингу

Найбільші світові рейтингові агенції вже розпочали перегляд рейтингів США. Так, агентство Moody’s знизило довгостроковий рейтинг США з AAA до Aa1 у травні 2025 року.

Короткочасний дефолт може завершитися різким погіршенням кредитного рейтингу, що підніме ставки за облігаціями — не лише у США, а й у всьому світі.

2. Сплеск відсоткових ставок та подорожчання запозичення

Інвестори вимагатимуть більш високу прибутковість, що розжене ставки на облігації. За оцінками, доларові іпотечні ставки та ціни запозичень у різних валютах можуть різко зрости.

Вже зараз прибутковості за 30-річними казначейськими облігаціями наблизилися до 5%, що відображає послаблення попиту на боргові папери.

Подорожчання запозичень у різних валютах миттєво вдарить по світовій економіці, оскільки неможливість дешевого кредитування може призвести до згортання багатьох напрямків бізнесу.

3. Шок для банків та фінансових ринків

Дефолт може призвести до «розриву» на ринку облігацій (коли охочих продати цінні папери буде набагато більше, ніж покупців. — Ред.). Можливі дефолти за облігаціями, вийдуть з ладу системи грошового ринку, подібно до того, як це відбувалося під час найбільшої світової фінансової кризи 2008−2009 років.

Світові банки та найбільші інвестиційні фонди — власники американських казначейських зобов’язань — зазнають величезних втрат, при цьому зросте ризик системної фінансової кризи.

Також можуть суттєво збідніти і прості люди, які зберігають заощадження в акціях та різних фінансових деривативах. Недарма найбільший інвестор наших днів Уоррен Баффет, творець і керівник інвестиційної компанії Berkshire Hathaway, з початку 2025 року активно розпродає пакети акцій, що належать компанії. Насамперед американських компаній: Citigroup, Bank of America та інших.

4. Рецесія в економіці, втрата робочих місць

Економіка США може скоротитися щонайменше на 10%, зі скороченням мільйонів робочих місць. Світовий ринок FOREX дуже уважно стежить і миттєво реагує на щомісячні публікації даних про зайнятість у несільськогосподарському секторі, середню заробітну плату та безробіття в США. У разі дефолту зміни цих цифр шокують ринок.

Падіння попиту та перенасичення ринку негативно позначаться і на глобальному зростанні: багато країн залежать від експорту в США. Недарма спроби президента США Дональда Трампа запровадити загороджувальні тарифи на імпорт вже були негативно сприйняті у світі.

З цієї причини, намагаючись знизити тиск ринку праці і зменшити соціальні витрати, Трамп намагається вислати з Америки нелегальних мігрантів.

5. Валютна нестабільність та ризик валютних криз

Можливі два протилежні сценарії: долар може або різко обвалитися відносно інших світових валют, або, навпаки, різко зміцнитися як валюта-притулок, похитнувши при цьому становище інших валют. У будь-якому разі на міжнародному валютному ринку FOREX розпочнеться хаос, що може спровокувати валютні кризи в різних країнах.

6. Глобальна боргова криза

Тиск на американські казначейські облігації призведе до зростання запозичень інших країнах. Витрати на позики ву США, Японії, Європі досягли максимумів за останні кілька десятиліть. Позичати нові гроші стане або дуже складно, або взагалі неможливо.

У найгіршому випадку можливі «дефолти один за одним», так званий ефект «доміно» у країнах з високою заборгованістю.

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