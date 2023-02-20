Ще в одному польському місті з'явиться відділення Нової пошти — Finance.ua

Ще в одному польському місті з'явиться відділення Нової пошти Сьогодні 17:21 — Особисті фінанси

Нова пошта розширяє географію роботи своїх відділень за кордоном. Основний ринок — Польща. Там і з’явиться нова точка українського поштового оператора.

На сьогодні за межами України працює уже майже 20 відділень Нової пошти. Так, 19 з них у Польщі та ще одне відкриється у Литві з середини березня.

Крім цього, віднині, 20 лютого, у Катовіце запрацює перша точка Нової пошти, яка стане двадцятим відділенням у Польщі. Філія буде розташована за адресою вул. Sobieskiego 11.

Графік роботи:

з понеділка до п’ятниці — 08:00 — 20:00;

субота — 09:00 — 18:00;

неділя 09:00 — 18:00.

Усі відділення Нової пошти, які працюють в Польщі

Варшава 01/1 — 01-102, Polska, Województwo mazowieckie, Warszawa County, Warszawa, Jana Olbrachta, 94 (до 1000 кілограмів);

Варшава 01/3 — 01-748, Polska, Województwo mazowieckie, Warszawa County, Warszawa, Kaliny Jędrusik, 9 (до 30 кілограмів);

Варшава 01/4 — 01-510, Polska, Województwo mazowieckie, Warszawa County, Warszawa, Generała Józefa Zajączka, 11 (до 30 кілограмів);

Варшава 02/6 — 02-188, Polska, Województwo mazowieckie, Warszawa County, Warszawa, Janka Muzykanta, 60 (до 30 кілограмів);

Варшава 03/5 — 03-710, Polska, Województwo mazowieckie, Warszawa County, Warszawa, Stefana Okrzei, 18 (до 30 кілограмів);

Варшава 04/2 — 04-086, Polska, Województwo mazowieckie, Warszawa County, Warszawa, Męcińska, 18 (до 30 кілограмів);

Люблін 20/1 — 20-864, Polska, Województwo lubelskie, Lublin County, Lublin, Kameralna, 1 (до 30 кілограмів);

Люблін 20/2 — 20-634, Polska, Województwo lubelskie, Lublin County, Lublin, Tomasza Zana, 39 (до 30 кілограмів);

Краків 30/1 — 30-001, Polska, Województwo małopolskie, Kraków County, Kraków, Kamienna, 19b (до 30 кілограмів);

Краків 30/2 — 30-721, Polska, Województwo małopolskie, Kraków County, Kraków, Lipska, 4 (до 30 кілограмів);

Жешув 35/1 — 35-001, Polska, Województwo podkarpackie, Rzeszów County, Rzeszów, Aleja Józefa Piłsudskiego, 34 (до 30 кілограмів);

Вроцлав 50/1 — 50-231, Polska, Województwo dolnośląskie, Wrocław County, Wrocław, Trzebnicka, 50/1A (до 30 кілограмів);

Вроцлав 53/2 — 53-033, Polska, Województwo dolnośląskie, Wrocław County, Wrocław, Zwycięska, 35 (до 30 кілограмів);

Познань 60/2 — 60-141, Polska, Województwo wielkopolskie, Poznan County, Poznań, Promienista, 87 (до 30 кілограмів);

Познань 61/1 — 61-866, Polska, Województwo wielkopolskie, Poznan County, Poznań, Garbary, 95 (до 30 кілограмів);

Гданськ 80/1 — 80-171, Polska, Województwo pomorskie, Gdańsk County, Gdańsk, Franciszka Rakoczego, 30/U7 (до 30 кілограмів);

Гданськ 80/2 — 80-041, Polska, Województwo pomorskie, Gdańsk County, Gdańsk, Gen. Augusta Emila Fieldorfa, 2 (до 30 кілограмів);

Лодзь 93/1 — 93-272, Polska, Województwo łódzkie, Łódź County, Łódź, Aleja Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza, 49 (до 30 кілограмів).

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