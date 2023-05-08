Ще в одній країні ЄС продовжать підтримку українців — Finance.ua

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Ще в одній країні ЄС продовжать підтримку українців

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У Латвії готуються продовжити термін підтримки українців до кінця 2023 року. Йдеться про початкову допомогу, а також про компенсації за розселення біженців.
Поки що державна підтримка біженців з України діє до 30 червня, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на delfi.lv.
На розгляд Сейму внесли поправки до закону щодо підтримки українських біженців у Латвії до кінця року. Нинішня програма допомоги діє до 30 червня.
Оскільки бойові дії в Україні продовжуються, а громадські організації наполягають на необхідності продовжити підтримку українцям, у законопроекті пропонується продовжити вже чинні заходи підтримки — забезпеченням проживання та харчування мешканців України у Латвії до 31 грудня.
Українці можуть отримати безкоштовне житло у Латвії до 120 днів незалежно від того, коли вони прибули до цієї країни після 24 лютого 2022 року. На початок року у Латвії було зареєстровано понад 35 тисяч українських біженців.
Уряд Латвії 18 квітня затвердив зміну правил навчання дітей українських біженців. Школи зможуть забезпечити дітям плани індивідуального навчання, щоб допомогти їм краще освоювати навчальний матеріал латиською за програмами з 1 по 8 клас (а також за програмами профнавчання з 1 по 3 курс).
За матеріалами:
РБК-Україна
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