Ще у п’яти областях запрацювала телефонна служба 112 — Finance.ua

Ще у п’яти областях запрацювала телефонна служба 112 Сьогодні 07:35

Ще у п’яти областях запрацювала телефонна служба 112

У п’яти регіонах України запрацював комунікаційний центр Служби 112, що дозволить викликати будь-яку екстрену службу за одним номером.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у Telegram.

«У ці хвилини на Львівщині розпочинає роботу комунікаційний центр Служби 112… Оператори Служби, які працюють у Львові, володіють англійською, польською, чеською та турецькою мовами», — сказав він.

Крім того, відтепер виклик екстрених служб за єдиним номером 112 доступний у Вінницькій, Житомирській, Черкаській та Чернігівській областях.

Це означає, що тепер можна викликати всі екстрені служби за єдиним номером — 112. Це дозволяє значно прискорити процес з'єднання з екстреною службою та посилює комунікацію між підрозділами.

Клименко додав, що протягом 2024 року комунікаційні центри 112 планують запустити у Дніпрі та Одесі.

Нагадаємо, на Київщині повноцінно запрацювала телефонна служба 112 у вересні цього року. У Києві - з липня.

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