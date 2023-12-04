Ще у п’яти областях запрацювала телефонна служба 112 — Finance.ua
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Ще у п’яти областях запрацювала телефонна служба 112

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Ще у п’яти областях запрацювала телефонна служба 112
Ще у п’яти областях запрацювала телефонна служба 112
У п’яти регіонах України запрацював комунікаційний центр Служби 112, що дозволить викликати будь-яку екстрену службу за одним номером.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у Telegram.
«У ці хвилини на Львівщині розпочинає роботу комунікаційний центр Служби 112… Оператори Служби, які працюють у Львові, володіють англійською, польською, чеською та турецькою мовами», — сказав він.
Крім того, відтепер виклик екстрених служб за єдиним номером 112 доступний у Вінницькій, Житомирській, Черкаській та Чернігівській областях.
Це означає, що тепер можна викликати всі екстрені служби за єдиним номером — 112. Це дозволяє значно прискорити процес з'єднання з екстреною службою та посилює комунікацію між підрозділами.
Клименко додав, що протягом 2024 року комунікаційні центри 112 планують запустити у Дніпрі та Одесі.
Нагадаємо, на Київщині повноцінно запрацювала телефонна служба 112 у вересні цього року. У Києві - з липня.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Слово і Діло
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